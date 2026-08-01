Arbetsledare skiduthyrning & logistik
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Sandviken Visa alla butikssäljarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som arbetsledare för skiduthyrning och logistik så både ansvarar du för och är med i den dagliga driften. Din chef har yttersta ansvaret för budget, men du löser alla funderingar som uppstår under dagen och håller alltid koll någon dag framåt på personal och arbetsuppgifter, så att alla hinner med det som ska göras.
Du planerar och genomför bland annat:
Planering av det som ska levereras till boendena.
Enklare schemaläggning.
Ser till att all personal vet vart de ska vara och vad de ska göra (stora dagar kan det vara ca 20-30 personer som jobbar ungefär samtidigt inne hos oss.)
Skruvar ihop utrustning som gäster bokat.
Hjälper när medarbetare och gäster har frågor och funderingar.
Peppar och stöttar medarbetare samt tar utvecklande samtal.
Arbetstiden är varierande, både dagtid, kvällstid och helger.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är en person som gillar att samarbeta, är självgående och är öppen för förändringar, du vågar ta snabba beslut och hitta lösningar på dagliga utmaningar som dyker upp. Vi jobbar i ett team med flera ledare som samarbetar dagligen, så ärlighet och öppenhet är något vi strävar efter hela tiden. Vi ser även att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är flexibel, stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.
Rollen passar dig som trivs i ett högt arbetstempo och gillar att vara där det händer. Arbetet är fysiskt och innebär att du är i rörelse större delen av arbetsdagen, samtidigt som det förekommer tunga lyft. Du behöver inte kunna allt från början – vi tror på att lära genom att göra. Därför är det viktigt att du är nyfiken, vågar ställa frågor och ser varje arbetsdag som en möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
B-körkort och tillgång till bil.
Kunna arbeta både dag- och kvällstid under vardagar och helger.
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledarroll från tidigare jobb.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef, magdalena.magnusson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905875-2126691". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
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811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017857