Arbetsledare skiduthyrning
Branäs Fritidscenter AB / Butikssäljarjobb / Torsby Visa alla butikssäljarjobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Om avdelningen
I Branäs har vi två skiduthyrningar som är placerade i Branäs Dal och Branäs Berg. Vi jobbar med onlinebokning där våra gäster förbokar och sedan kommer till oss och hämtar produkterna färdigjusterade. I skiduthyrningen ingår också logistikavdelningen.
Om rollen
På avdelningen arbetar du i ett stort team där du är den närmsta kontakten för medarbetarna. En viktig del av din roll är att kunna motivera, engagera och ge feedback till dina kollegor. I din roll ser du till att gästens möte med oss alltid motsvarar våra mål gällande rutiner, arbetsflöden, effektivitet och service.
Urval av arbetsuppgifter
Motivera och leda arbetsgruppen
Arbete i daglig verksamhet
Förvaltning av timmar och schema
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vi söker dig som...
Älskar att jobba med människor
Är serviceinriktad
Är van att jobba i högt tempo
Är flexibel
Är strukturerad
Har ett Intresse för skidåkning
Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Bekväm med både engelska och svenska språket
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av ledarroll
Erfarenhet av serviceyrke
Bokningsystem- & Kassavana
Arbete i skiduthyrning
Tillgång till bil
Ansök
Detta är en säsongsanställning från december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta vikarierande Chef hyra och logistik, Anni Hjertell, anni.hjertell@branas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899727-2126706". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
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680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017873