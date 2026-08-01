Arbetsledare shop & livs
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Chefsjobb / Sandviken Visa alla chefsjobb i Sandviken
2026-08-01
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag i Sandviken
Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som arbetsledare ansvarar och jobbar du i den dagliga driften på avdelningen och ser till att gästens möte med oss alltid motsvarar våra mål gällande rutiner, arbetsflöden, effektivitet och service. Du är avdelningschefens högra hand och den närmaste kontakten för medarbetarna på avdelningen. Därför är det viktigt att du kan motivera dina kollegor och finnas där som stöd när de behöver.
En av dina huvudsakliga uppgifter är att sköta beställningar så att våra butiker alltid är välfyllda med varor. Utöver detta hanterar du kassan, varuleveranser och skyltning av varor. Vår butik erbjuder ett sortiment av skid- och vintertillbehör samt ett mindre utbud av livsmedel. Du kommer också att sköta schemaläggning och genomföra medarbetarsamtal med dina kollegor.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är serviceinriktad och stresstålig, men framför allt älskar du att möta nya gäster och se till att deras besök hos oss överträffar deras förväntningar. Engagerad, motiverad och ordningsam är egenskaper som stämmer in på dig och du tycker att det är roligt att inspirera dina kollegor. Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.
Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo och gillar att ha många saker på gång. Arbetsdagarna är varierande och du är i rörelse större delen av dagen. Arbetet innebär även tunga lyft, till exempel vid varuleveranser och påfyllning av butiken. Du behöver inte kunna allt från start. Vi tror på att lära genom att göra. Därför är det viktigt att du är nyfiken, vågar ställa frågor och vill utvecklas varje dag.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
B-körkort och tillgång till bil.
Kunna arbeta både dag- och kvällstid under vardagar och helger.
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som beskrivs ovan.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef, magdalena.magnusson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905751-2126692". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017858