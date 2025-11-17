Arbetsledare Park
2025-11-17
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Tjänsten är placerad på Parkenheten.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare Park kommer dina arbetsuppgifter att vara varierande och växlande beroende på årstid. Du arbetar tillsammans med ett arbetslag som består av cirka 15 medarbetare beroende på säsong. Förutom att jobba med arbetsledning, arbetsplanering och uppföljning av driftarbeten kommer du vara en del av arbetslaget och arbeta praktiskt med vanligt förekommande uppgifter och skötselmoment.
De praktiska arbetsuppgifterna kan vara allt ifrån maskinkörning, gräsklippning, trädbeskärning, olika servicearbeten, med mera.
Tillsammans med enhetschefen jobbar du aktivt för att utveckla enheten, både socialt, kompetensmässigt och effektivitetsmässigt. Du kommer att ansvara för inköp av material och varor samt vara delaktig i planering av insatser kopplat till budget. Du blir en sammanhållande part i planering och prioritering av enhetens dagliga arbete.
Som arbetsledare har du, tillsammans med enhetschef, skyddsombud och arbetsplatsombud en aktiv roll i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Rollen har inget direkt personalansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant trädgårdsutbildning, minst 1-årig utbildning, kombinerat med några års erfarenhet av parkarbete, eller erfarenhet vi bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att leda arbetsgrupper i det dagliga arbetet och det är meriterande ifall du har någon typ av arbetsledarutbildning.
Du ska ha några års erfarenhet av arbete med drift och underhåll av offentliga miljöer och erfarenhet av att arbeta i en offentlig verksamhet. Du ska även ha erfarenhet av maskinkörning och grönytemaskiner, exempelvis gräsklippare, lastare och redskapsbärare.
Eftersom rollen även har praktiska inslag av arbetsuppgifter vill vi att du ska ha utbildningar eller behörighet inom följande:
* Röjsågskort (RA)
* Motorsågskort A och B (E är meriterande)
* B-körkort (BE-körkort eller utökat B-körkort är meriterande)
För att lyckas i rollen ska du trivas med att arbeta i en mix av både administrativa och operativa arbetsuppgifter samt inneha en god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du behöver vara kommunikativ, prestigelös och samarbetsinriktad. Dina kunskaper inom det svenska språket är goda, både i tal och skrift.
Den vi söker har lätt för att samarbeta och vi lägger en stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
