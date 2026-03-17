Arbetsledare montering
2026-03-17
ABOUT QVANTUM
We are a group of people who think differently, have a passion for entrepreneurship and strive to maintain a flat organization where we all are expected to make a difference. We believe in making the impossible possible together - by building on each individual's personal strengths. Our goal is to change the way cities in Europe are heated and cooled, do you want to shape the future with us?
Our world is in the midst of an energy transition from fossil fuels to renewable energy sources. At Qvantum, we have developed a solution to tackle a difficult challenge that no one has been able to solve before - how to enable the many people in the big cities to live a life without dependence on fossil fuels for heating and cooling at an affordable price. We have developed a wide range of smart heat pump solutions built on modern software. The products are suitable for everything from small apartments to large property complexes and entire residential blocks. The next generation of heat pumps are not only very energy efficient but also designed to be an active node in the electrical grid. Qvantum has developed a series of new capabilities for this purpose including our heat pump to grid (HP2G), flexready®, thermal battery and digital doctor features.
Teamledare Montering Åstorp
Som Teamledare är du den dagliga, operativa stödpunkten för ditt team i vår produktion.
Du medverkar i det dagliga arbetet och säkerställer att produktionen flyter enligt plan, att våra arbetsorder följs och att kvalitet och säkerhet upprätthålls. Du är den som är den första kontaktpersonen för frågor i skiftet och är ett stöd för både medarbetare och produktionsledare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Operativ koordination
Fördela arbetsuppgifter inom teamet utifrån kompetenser, ordningsföljd och produktionens behov.
Säkerställa att material, verktyg och utrustning finns på plats för att arbetet ska kunna utföras utan störningar.
Stötta kollegor i tekniska frågor kring montering av komponenter i våra värmepumpar.
Hantera enklare avvikelser och eskalera vid behov till produktionsledare.
Daglig produktion
Följa upp daglig produktionstakt och rapportera eventuella hinder till produktionsledare.
Kontrollera att arbetet utförs enligt ritningar, instruktioner och kvalitetskrav.
Genomföra kvalitetskontroller och delta i första felsökning.
Säkerhet & ordning
Vara en förebild i säkerhetsrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning.
Säkerställa att arbetsstationerna är i gott skick samt att ordning och reda upprätthålls.
Rapportera risker, tillbud och avvikelser i vårt digitala verktyg.
Teamstöd & utveckling
Introducera och handleda nya medarbetare i teamet.
Följa upp kompetensmatriser och medverka till rätt bemanning tillsammans med produktionsledare.
Bidra till en positiv laganda och lösa problem i samarbete med teamet.
För att lyckas i jobbet behöver du ha
Teknisk kompetens:
Erfarenhet av montering och mycket god teknisk förståelse.
Mycket god praktisk förståelse för tillverkande produktion och dess flöden.
Förmåga att läsa ritningar och följa tekniska specifikationer.
Goda datorkunskaper och du rör dig i Office-paketet obehindrat. Vi arbetar i Monitor G5, erfarenhet av detta system eller annat produktionssystem är meriterande.
Ledarskap:
Tydlig kommunikation och förmåga att skapa struktur.
Förmåga att stötta och guida kollegor i det dagliga arbetet.
Erfarenhet som teamledare, instruktör, senior operatör eller liknande och är van att leda större grupper av människor i olika åldrar.
Som person är du:
Driven, närvarande, samarbetsinriktad, engagerad och trygg i dig själv.
Praktiskt lagd och lösningsorienterad.
Stabil och tydlig i pressade situationer.
Noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande.
Huvudspråket i produktionen är svenska i tal och skrift, men du bör kunna göra dig förstådd på engelska då vi verkar i en internationell miljö.
Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad i Åstorp och arbetstiderna är initialt vardagar 07-16, skiftarbete kan komma att bli aktuellt framöver. Vi omfattas av IF Metall kollektivavtal (Teknikföretagen).
Lön efter överenskommelse.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan tidsfristen löper ut. Telefonsamtal undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan senast 15/4 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qvantum Energi AB
(org.nr 556476-1954)
Ji-Te Gatan 7
)
265 38 ÅSTORP Jobbnummer
9803548