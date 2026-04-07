Arbetsledare Mekaniskt underhåll
2026-04-07
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
Generöst friskvårdsbidrag
Subventionerad lunch
Hälsokontroller
Gratis träning i vårt fräscha gym
Bonus
Om avdelningen
Tjänsten är placerad inom avdelningen underhåll som är den största avdelningen på vår fabrik med ca 70 medarbetare inom mekaniskt-, förebyggande- och elektriskt underhåll. Underhållsavdelningen har en viktig roll för att produktionen i fabriken ska fungera dygnet runt och året om.
Din roll
Vi erbjuder en roll där ditt ledarskap kombineras med din kompetens inom mekaniskt underhåll. Du kommer i ditt dagliga arbete att leda, planera, fördela och följa upp mekaniska underhållsinsatser på ditt ansvarsområde. Som arbetsledare hos oss har du fullt personalansvar och håller medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabiliteringssamtal och jobbar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö där man trivs och jobbar på ett säkert sätt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv/att-jobba-pa-cementa
Vi sätter de personliga egenskaperna främst - vi söker en lösningsorienterad, trygg och engagerad ledare som har förmågan att kommunicera och samarbeta både internt och externt för att uppnå verksamhetens mål.
För att lyckas i rollen som arbetsledare hos oss söker vi dig som har dokumenterad erfarenhet av mekaniskt underhåll eller verkstadsarbete. Har du dessutom arbetat med certifikat och klassning är det meriterande, då underhåll sker i explosiva miljöer med tryckkärl, kemikalier och dyligt. För att kunna leda engagera och utveckla dina medarbetare ser vi det meriterande om du har erfarenhet av att leda personal. Du har lägst en gymnasieutbildning eller motsvarande. Eftergymnasial utbildning inom relevant område är meriterande. Vårat koncernspråk är engelska, så svenska och engelska i tal och skrift är ett krav samt att du innehar B-körkort.
Vi värdesätter mångfald och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.Så ansöker du
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller Chef Mekaniskt underhåll William Forslund. Sista ansökningsdag är den 10 maj, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864), https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv
Skolgatan (visa karta
)
624 48 SLITE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heidelberg Materials Cement Sverige Kontakt
William Forslund william.forslund@heidelbergmaterials.com Jobbnummer
9839582