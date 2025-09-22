Arbetsledare mark och anläggning
Miljöschakt Väst AB / Byggjobb / Varberg Visa alla byggjobb i Varberg
2025-09-22
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljöschakt Väst AB i Varberg
Arbetsledare till Miljöschakt - ett växande mark- och anläggningsföretag
Vi söker nu ytterligare en arbetsledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare. Hos oss får du en central roll i projekten och blir en viktig del av ett engagerat team.
Om rollen
Som arbetsledare hos Miljöschakt ansvarar du för att leda och samordna arbetet i våra projekt, från planering till färdigt resultat. Du är länken mellan våra maskinförare och anläggare ute på plats och våra kunder. Rollen innebär både närvaro ute i projekten och administrativa uppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Planera och leda det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Beställa material och säkerställa att projekten flyter på
• Fördela resurser och följa upp tidplaner och dokumentation
• Ha kontakt med kunder, leverantörer och underentreprenörer
• Bidra i frågor som rör arbetsmiljö, entreprenadjuridik, inmätningsteknik och projektekonomi
Vem är du?
Vi söker dig med flera års erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen, gärna som arbetsledare och som vill utvecklas vidare. Du är en trygg ledare som får med dig människor, har helhetssyn och gillar att se projekt gå i mål.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet från mark- eller anläggningsprojekt
• Kunskap inom områden som entreprenadjuridik (AB04/ABT06), arbetsmiljö
• God förmåga att planera, organisera och samarbeta
• B-körkort och god svenska i tal och skrift
Meriterande är om du har erfarenhet av BAS P/U och inmätningsteknik.
Om Miljöschakt
Miljöschakt är ett mark- och anläggningsföretag med bas i Varberg. Vi arbetar med allt från större VA-projekt till grundläggningar, dräneringar, finplanering och återvinning av material. Vi är cirka 40 medarbetare, där varje projekt bygger på laganda, yrkesstolthet och en vilja att leverera kvalitet. Vi värdesätter långsiktighet och hållbarhet - både i de projekt vi genomför och i vår arbetsmiljö. Som arbetsledare hos oss blir du del av en organisation där beslutsvägarna är korta och där du får stort utrymme att påverka.
Vi erbjuder dig
• En varierande och utvecklande roll i ett företag som växer
• Möjlighet att ta ansvar och växa i takt med företaget
• Ett familjärt arbetsklimat där vi värnar om trivsel och samarbete
• Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
• Friskvårdsbidrag och satsningar på en god arbetsmiljö
Intresserad?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@miljoschakt.com
. Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig! Dock senast 19/10. Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: info@miljoschakt.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljöschakt Väst AB
(org.nr 559008-8919), https://www.miljoschakt.com/
Trönninge 51 (visa karta
)
432 92 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9519544