Arbetsledare Mark
Ncc AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2025-12-19
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Kiruna
, Gällivare
, Boden
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Gillar du att arbeta ute i produktion och vara med och påverka projektets framdrift kan det här vara rätt tjänst för dig. Tack vare spännande projekt i Kiruna behöver vi nu förstärka vårt markteam med fler arbetsledare.
Tjänsten som Arbetsledare
Som arbetsledare har du ett självständigt och varierande arbete med stort eget ansvar. I vår teamorienterade arbetsmiljö är din roll att engagera och motivera genom att främja delaktighet.
I nära samarbete med platschefen planerar och styr du byggprojekten, fördelar resurser och dokumenterar det dagliga arbetet för att säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden. Du har en aktiv roll i att leda och följa upp arbetet på plats, inklusive styrning och uppföljning av anläggningsmaskiner, yrkesmedarbetare och underentreprenörer (UE).
Du deltar i framtagandet av tidplaner, stämmer av egna aktiviteter och genomför arbetsberedningar tillsammans med teamet. Genom att arbeta nära platschefen utvecklas du kontinuerligt i din roll och kan successivt ta på dig större ansvar.
Utmärkande för NCC:s arbetsplatser är säkerhet, struktur, ordning och reda samt fokus på god arbetsmiljö.
Du kommer att ingå i enheten Mark Kiruna med Projektchef Jennie Bäckström som närmaste chef.
Här kan du läsa mer Om att jobba som Arbetsledare på NCC
Om Civil North
Vår avdelning Civil North arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 500 engagerade medarbetare som är uppdelade i sju produktionschefsgrupper inom vår geografi Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland.
Din profil som Arbetsledare
Vi söker dig som har en byggteknisk utbildning från universitet, högskola eller YH-utbildning, eller som har några års erfarenhet inom mark, väg och anläggning. Oavsett om du har lång erfarenhet i branschen eller är nyare men har relevant utbildning och en stark vilja att utvecklas, är du välkommen hos oss.
För att trivas som arbetsledare hos oss på NCC, tror vi att du är en affärsmässig lagspelare som drivs av att skapa både goda relationer och resultat. Du är en positiv och ansvarsfull person som gillar att lösa problem. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, och vi värdesätter särskilt din samarbetsförmåga, ditt engagemang och din drivkraft. Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett engagerat team. Hos oss får du chansen att arbeta med spännande projekt och bidra till att forma framtidens infrastruktur. Om du är redo för en ny utmaning och vill vara en del av vårt framgångsrika team, ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Placeringen är främst i Kiruna men projekt i närliggande kommuner kan förekomma.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify. Läs mer om NCCs förmåner: https://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/det-har-ar-ncc/formaner/
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Projektchef Jennie Bäckström på mobil 079-072 76 97. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Sara Sundén på mobil 070-329 98 47.
Sista ansökningsdag är den 31 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9657704