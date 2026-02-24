Arbetsledare Luleå
2026-02-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Umeå
, Kiruna
, Härnösand
, Solna
Välkommen till en organisation som sätter människorna först
Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder till vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som gör oss annorlunda.
Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens - att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt också bidrar till att det blir kul på jobbet!
På Veidekke har vi har en lång tradition av arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen. Vi väljer det rätta - framför det lätta. Det innebär exempelvis att vi strävar efter att använda underentreprenörer i högst två led, att vi noga granskar våra samarbetspartners och att vi hjälper dem att leva upp till svenska regler och att göra rätt.
Det ska vara tryggt att arbeta både hos och för oss. Därför genomsyrar arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) vardagen på våra arbetsplatser. För oss är HMS lika viktigt som våra ekonomiska mål.
Vi sammanfattar vårt sätt att vara med att "Vi bygger med hjärta".
Det här kommer du jobba med
I rollen som Arbetsledare leder och ansvarar du för produktionen inom olika områden i projektet. Du planerar, leder, samordnar, kommunicerar kring och fördelar arbetet samt säkerställer att maskiner och material finns på plats. Detta är en varierad roll där en dag inte är den andra lik och där du till stor del är på plats operativt ute på projektet.
Konkreta arbetsuppgifter
Upprätta och genomföra arbetsberedningar samt uppföljningar så att rätt kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppnås på utförandet av projektet.
Löpande planering samt ändring- och tilläggsarbeten för givna ansvarsområden.
Material-mottagning, kontroll av mängd och beskaffenhet.
Kvalitetsarbete, egenkontroller och riskanalyser för givna området där rapporter om hinder, ändringar, risker/tillbud/olyckor samt avvikelser i handlingar sker till Platschef.
Minst 1 års erfarenhet från bygg och anläggningsbranschen
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
God vana av att arbeta i Officepaketet
B-körkort
Meriterande
Utbildning motsvarande ingenjörsutbildning
Erfarenhet av att arbeta i projektform
Det här uppskattar vi hos dig
Trivs att arbeta i grupp och har god samarbetsförmåga
Nyfiken och engagerad
Gillar att ta egna initiativ och är lösningsfokuserad
Flexibel, vilket innebär att du kan anpassa ditt arbete och beteende efter olika personer och förutsättningar
Har fokus på säkerhet, prioriterar alltid din och dina medarbetares säkerhet och hälsa
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter i en inkluderande arbetsgrupp där vi tar hand om varandra. Kul på jobbet - gøy - är faktiskt en del av Veidekkes värdegrund.
Här blir du del av en företagskultur som bygger på tydliga värderingar och delägarskap. Men framför allt - involvering - ett engagerande, inkluderande och lärorikt sätt att arbeta på. Och självklart sätter vi alltid säkerheten och våra medarbetares välmående främst.
Vi arbetar enligt kollektivavtal och erbjuder bra förmåner för dig som är anställd. Vi kan även utlova god företagshälsovård, bra pensions- och personförsäkringar samt friskvårdsbidrag. Dessutom erbjuds du som medarbetare att köpa aktier i Veidekke till rabatterat pris. Idag är vi som arbetar på Veidekke faktiskt den näst största ägaren i koncernen.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Luleå med omnejd, projektens geografi varierar inom Norrbotten och Västerbotten. Resor ingår i tjänsten.
Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö. Därför kan alkohol- och drogtest genomföras innan anställning påbörjas.
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Simon Kemppainen, Arbetschef 076-840 01 49
Monica Olofsson, HR Business Partner 076-128 69 80
Det här är vi
Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med cirka 8 000 anställda. Koncernen har en omsättning på ca 43 miljarder NOK Verksamheten i Sverige har ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 15,1 miljarder NOK och bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet.
