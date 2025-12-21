Arbetsledare Logistik
Har du intresse för byggvaror, butikserfarenhet och bakgrund som arbetsledare? Skulle du dessutom beskrivas som proaktiv, lyhörd och strukturerad? Då har vi ditt nästa jobb!
I rollen som arbetsledare tar du hand om hela logistikflödet på de avdelningar du ansvarar för. Detta innebär att du leder hela processen från beställning till färdigställande i hylla. Som arbetsledare ska du arbeta inom ramarna för BAUHAUS koncept, riktlinjer, värderingar, affärsplan, rutiner och policys. Du har ansvar för att säkerställa en god fyllnadsgrad med hänsyn till säsongsvariation och kampanjer. Vidare ska du se till att det är ordning och reda, säkerställa beställningsförslag och se till att punktinventeringar fungerar. Det är viktigt att du är morgonpigg då de tidiga arbetspassen börjar kl. 05.00. Du ska också arbeta aktivt för att minimera svinn och ansvarar för att säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö. Vid behov ingår du också i företagets jourgrupp.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i miljöer med högt tempo där du får ge uttryck för din känsla för service och struktur. Du har lätt för att se andras behov, tillmötesgå och föreslå förbättringar. Vi tror också att du har förståelse för varuflöden, ekonomi och kvalitet. Är dessutom en relationsbyggande lagspelare som trivs i mänskliga möten så kommer du bli en uppskattad kollega.
Du har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Du behärskar svenska i tal och skrift, engelska i tal. Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet och det är meriterande om du tidigare har arbetat i en arbetsledande position. Du strävar efter att uppnå kvalitet och kan jobba både lång- och kortsiktigt. En god ekonomisk förståelse och grundläggande matematisk förmåga är ett krav. Du är en driven och noggrann problemlösare samtidigt som du är ordningsam och duktig på att vårda dina relationer både internt och externt. Körkort är ett krav.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirarenade arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer,riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
