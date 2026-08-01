Arbetsledare liftvärdar
Branäs Fritidscenter AB / Servicepersonaljobb / Torsby Visa alla servicepersonaljobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Dina uppgifter
Som arbetsledare ansvarar och jobbar du i den dagliga driften på avdelningen och ser till att gästens möte med oss alltid motsvarar våra mål gällande rutiner, arbetsflöden, effektivitet och service. Du är avdelningschefens högra hand och den närmaste kontakten för medarbetarna på avdelningen. En viktig del i arbetet är att kunna motivera, engagera och ge feedback till dina kollegor för att få dem att prestera så bra som möjligt, samtidigt som du själv arbetar och föregår med gott exempel. Liftvärdarna träffar i stort sett alla anläggningens gäster, därför är det viktigt att du är en god ambassadör för vår anläggning och att du kan svara på frågor från gästerna samt ge välbehövliga tips.
Du är även en stor del i driftstörningsrutinerna för våra liftar. Din uppgift är främst att söka och rapportera information till driftledaren vid längre driftstopp.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Du ska kunna åka skidor eller snowboard.
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledarrollen från tidigare jobb.
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Maila avdelningschefen Douglas, douglas.augustsson@branas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899333-2126711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
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680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017876