Arbetsledare Kiruna
Välkommen till en organisation som sätter människorna först
Veidekkes anläggningsverksamhet Berggren & Bergman söker nu fler medarbetare till vårt team i Kiruna.
Berggren & Bergman - en del av Veidekke
Med 70 år i branschen är Berggren & Bergman ett av Norrbottens mest anrika bygg- och anläggningsföretag. Namnet Berggren & Bergman finns kvar men idag som en del av Veidekke.
Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder till vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som gör oss annorlunda.
Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens - att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt också bidrar till att det blir kul på jobbet!
På Veidekke har vi har en lång tradition av arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen. Vi väljer det rätta - framför det lätta. Det innebär exempelvis att vi strävar efter att använda underentreprenörer i högst två led, att vi noga granskar våra samarbetspartners och att vi hjälper dem att leva upp till svenska regler och att göra rätt.
Det ska vara tryggt att arbeta både hos och för oss. Därför genomsyrar arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) vardagen på våra arbetsplatser. För oss är HMS lika viktigt som våra ekonomiska mål.
Vi sammanfattar vårt sätt att vara med att "Vi bygger med hjärta".
Det här kommer du jobba med
I rollen som Arbetsledare leder och ansvarar du för produktionen inom olika områden i projektet. Du planerar, leder, samordnar, kommunicerar kring och fördelar arbetet samt säkerställer att maskiner och material finns på plats. Detta är en varierad roll där en dag inte är den andra lik och där du till stor del är på plats operativt ute på projektet.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet från en arbetsledande roll
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
God vana av att arbeta i Officepaketet
B-körkort
Meriterande
Utbildning motsvarande ingenjörsutbildning
Erfarenhet från bygg och anläggningsbranschen
God kunskap i engelska
Erfarenhet av att arbeta i projektform
Det här uppskattar vi hos dig
Trivs att arbeta i grupp och har god samarbetsförmåga
Nyfiken och engagerad
Gillar att ta egna initiativ och är lösningsfokuserad
Flexibel, vilket innebär att du kan anpassa ditt arbete och beteende efter olika personer och förutsättningar
Har fokus på säkerhet, prioriterar alltid din och dina medarbetares säkerhet och hälsa
Det här erbjuder vi dig Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter i en inkluderande arbetsgrupp där vi tar hand om varandra. Kul på jobbet - gøy - är faktiskt en del av Veidekkes värdegrund.
Här blir du del av en företagskultur som bygger på tydliga värderingar och delägarskap. Men framför allt - involvering - ett engagerande, inkluderande och lärorikt sätt att arbeta på. Och självklart sätter vi alltid säkerheten och våra medarbetares välmående främst.
Vi arbetar enligt kollektivavtal och erbjuder bra förmåner för dig som är anställd. Vi kan även utlova god företagshälsovård, bra pensions- och personförsäkringar samt friskvårdsbidrag. Dessutom erbjuds du som medarbetare att köpa aktier i Veidekke till rabatterat pris. Idag är vi som arbetar på Veidekke faktiskt den näst största ägaren i koncernen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.
Placeringsort är Kiruna, arbetsformen är måndag-fredag.
Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö. Därför kan alkohol- och drogtest genomföras innan anställning påbörjas.
Vi undanber oss från att bli kontaktade av annonssäljare och rekryteringsföretag.
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Viktor Kruukka, 070-303 54 60
Anders Sundholm, 070-298 24 07
Det här är vi
Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med cirka 8 000 anställda. Koncernen har en omsättning på ca 43 miljarder NOK Verksamheten i Sverige har ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 15,1 miljarder NOK och bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet.
Veidekke startade med vägbeläggning, veidekking på norska, i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
