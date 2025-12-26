Arbetsledare inom markarbete!

Vällingby Markproffs AB / Byggjobb / Stockholm
2025-12-26


Arbetsledare/Projektledare

Vi söker två erfarna och engagerade Arbetsledare inom markarbete
Vill du ha en nyckelroll i spännande mark- och anläggningsprojekt? Nu söker vi två arbetsledare som vill ta ansvar för planering, genomförande och uppföljning av våra markarbeten.

2025-12-26

Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften på arbetsplatsen och säkerställer att projekten genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och fördela det dagliga arbetet för mark- och anläggningspersonal

Planera resurser, maskiner och material

Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs

Samordna med platschef, underentreprenörer och beställare

Följa upp produktion, kvalitet och ekonomi

Delta i byggmöten och dokumentation

Kvalifikationer
Erfarenhet som arbetsledare eller motsvarande roll inom mark- och anläggningsarbete

God kunskap inom schakt, VA, grundläggning och/eller anläggning

Förmåga att läsa och tolka ritningar och handlingar

B-körkort (krav)

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och lösningsorienterad

Tydlig i ditt ledarskap och har god samarbetsförmåga

Ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Van att arbeta i ett högt tempo

Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett stabilt och växande företag

Spännande och varierande projekt

Goda möjligheter till personlig utveckling

Konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [vallingbymarkproffsab@gmail.com].

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Vallingbymarkproffs@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vällingby Markproffs AB (org.nr 559323-4981)

Jobbnummer
9663815

