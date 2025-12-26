Arbetsledare inom markarbete!
2025-12-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Arbetsledare/Projektledare
Vi söker två erfarna och engagerade Arbetsledare inom markarbete
Vill du ha en nyckelroll i spännande mark- och anläggningsprojekt? Nu söker vi två arbetsledare som vill ta ansvar för planering, genomförande och uppföljning av våra markarbeten.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften på arbetsplatsen och säkerställer att projekten genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och fördela det dagliga arbetet för mark- och anläggningspersonal
Planera resurser, maskiner och material
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs
Samordna med platschef, underentreprenörer och beställare
Följa upp produktion, kvalitet och ekonomi
Delta i byggmöten och dokumentationKvalifikationer
Erfarenhet som arbetsledare eller motsvarande roll inom mark- och anläggningsarbete
God kunskap inom schakt, VA, grundläggning och/eller anläggning
Förmåga att läsa och tolka ritningar och handlingar
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och lösningsorienterad
Tydlig i ditt ledarskap och har god samarbetsförmåga
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Van att arbeta i ett högt tempo
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett stabilt och växande företag
Spännande och varierande projekt
Goda möjligheter till personlig utveckling
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [vallingbymarkproffsab@gmail.com].
]. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mejl
E-post: Vallingbymarkproffs@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vällingby Markproffs AB
(org.nr 559323-4981) Jobbnummer
9663815