Sjuksköterskor till Björkhaga
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Gör skillnad i människors liv, varje dag!
Det här erbjuder vi dig!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får använda hela din kompetens, samtidigt som du bidrar till trygg och professionell vård? Nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till Björkhaga i Sösdala.
Du blir en viktig del av teamen som leder och utvecklar hälso- och sjukvårdsinsatserna i nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut - alltid med ett personcentrerat förhållningssätt. Du planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individens behov och mål. Tillsammans med kollegor ansvarar du för kvaliteten i vården och bidrar till att skapa en trygg och trivsam miljö för våra boende.
Arbetet omfattar även arbete med kvalitetsregister såsom BPSD.
Hos oss får du:
En individanpassad introduktion som ger dig en trygg start
Internutbildningar inom t.ex. sårvård, hygien, dokumentation, beslutsstöd, psykisk hälsa, demens och digitala system
Arbetsgrupper och utvecklingsforum där du får påverka professionens och verksamhetens utveckling
Förmåner för en hållbar arbetsvardag, såsom friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag (40 timmar/vecka).
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett lugnt och strukturerat arbetssätt, och ser lösningar där andra ser hinder.
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana (dokumentation sker i Procapita/Lifecare)
B-körkort (resor inom kommunen kan förekomma)
Meriterande:
Vidareutbildning inom vård av äldre
Vidareutbildning som distriktsköterska
Du...
• har en stark vilja att utvecklas och dela med dig av din kunskap
• är lösningsfokuserad och bidrar till ett positivt arbetsklimat
• är trygg i din yrkesroll och gillar att handleda och stötta kollegor
• trivs med att ta ansvar och fatta beslut utifrån professionella bedömningar
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Lämna löneanspråk i din ansökan
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
