Arbetsledare inom hiss
Har du erfarenhet av arbetsledning, eller arbetar du idag som hissmontör och är redo att ta nästa steg i karriären? Nu söker vi dig med branschvana som vill ta en central och ansvarsfull roll hos vår kund - ett av Nordens ledande företag.
Om vår kund
Vår kund är en av Sveriges ledande, oberoende aktörer inom hiss- och portlösningar och har ett tydligt fokus på hållbar utveckling. Med ett starkt livscykelperspektiv strävar verksamheten efter att alltid välja den lösning som ger minst miljöpåverkan, där modernisering av befintliga anläggningar ofta prioriteras framför nyinstallation. Detta arbetssätt bidrar till både minskad resursförbrukning och ökad driftsäkerhet.
Bolaget har en lång och stabil historia inom branschen och kombinerar gedigen teknisk kompetens med ett entreprenöriellt och kundnära arbetssätt. Genom att förstå varje fastighets unika behov skapas hållbara, flexibla och framtidssäkra lösningar för kunder i hela Norden.
Företagskulturen präglas av enkelhet, engagemang och ansvarstagande - värderingar som genomsyrar allt från vardagsarbete till långsiktiga strategiska beslut. Här finns en tydlig ambition att inte bara följa utvecklingen i branschen, utan att aktivt driva den framåt.Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare har du ett operativt ansvar för att leda, planera och fördela det dagliga arbetet för hissteknikerna i Södermanland & Östergötland med omnejd. Du är en närvarande ledare som fungerar som länken mellan tekniker, kunder och avdelningschef, och säkerställer att arbetet utförs effektivt, säkert och med hög kvalitet.
En central del av rollen är att ta emot och bedöma inkommande uppdrag samt planera och följa upp nyinstallationer, service- och reparationsarbeten. Du arbetar med hela processen - från platsbesök och planeringsstart till genomförande, ekonomisk uppföljning och budget per projekt. Samtidigt bidrar du till både kort- och långsiktig planering av avdelningens verksamhet.
Du ansvarar även för personalrelaterade frågor såsom personalmöten, löpande uppföljning och stöd till medarbetarna i deras vardag. Arbetsmiljö är en självklar del av ditt uppdrag, där du genomför dagliga riskanalyser och verkar för en trygg och säker arbetsplats.
Rollen innehåller även administrativa arbetsuppgifter, exempelvis fakturahantering, materialinköp, lager- och garantiuppföljning samt hantering av reklamationer enligt bolagets riktlinjer. Du har regelbunden kontakt med kunder kring planering, utförande och uppföljning av uppdrag och samarbetar med både interna och externa parter, såsom leverantörer, branschorganisationer och myndigheter. Med ett tydligt kundfokus strävar du alltid efter hög kundnöjdhet och långsiktiga relationer i alla led.
Vi söker dig som idag arbetar som hisstekniker och vill ta nästa steg i karriären, eller dig som redan har erfarenhet av en arbetsledande roll inom branschen. Du trivs med ansvar, har god planeringsförmåga och en naturlig förmåga att få både människor och teknik att fungera tillsammans.
Du har sannolikt en eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet, och känner dig trygg i att arbeta i både operativa och administrativa system. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift och innehar B-körkort.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och behåller helhetsbilden även när tempot är högt. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och samtidigt bekväm med att fatta egna beslut. Med ordning, engagemang och ett förbättringsdrivet arbetssätt bidrar du till både teamets och verksamhetens fortsatta utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning om 6 månader. Anställningen sker hos vår kund och i rollen ingår tjänstebil. Vi ser gärna att tillträde sker så snart som möjligt, men har full förståelse för eventuell uppsägningstid - vänligen ange därför din uppsägningstid i din ansökan.
Rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting och ansvarig rekryterare är Tobias Hermansson. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
722 12 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
