Arbetsledare gräveri Skogskyrkogården
2025-12-01
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholms kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 12 begravningsplatser, 13 kapell, en ceremonibyggnad och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.
Arbetsledare till Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning söker en arbetsledare till vår nya enhet, Gräveri Skogskyrkogården.
Enheten består av ca 12 tillsvidareanställda som arbetar med gravgrävning, stensäkring, gravupplåtelser och gravvårdsansökningar.
Som arbetsledare på enhet Gräveri Skogskyrkogården kommer du leda det dagliga arbetet med gravöppningar, gravsättningar och återställande av gravar, monumentarbeten så som gravstenar, samt i enskilda fall mindre anläggningsarbeten. Årligen sker ca 2 500 gravsättningar inom Skogskyrkogården varav ca 1 000 stycken innefattar grävning av kistgravar, urngravar och askgravar som hanteras inom enheten. Enheten kommer även att stödja Sandsborgskyrkogården vid gravgrävning och gravsättning.
Vi har stort framtidsfokus och det finns stor potential för dig som vill utvecklas och vara med och bidra till vår spännande resa.Publiceringsdatum2025-12-01Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som arbetsledare består i att leda, planera och deltaga i enhetens verksamhet samt att genomföra tillhörande administration.
Du är delaktig i förbättringsarbetet, säkerhethetsarbete, arbetsmiljöarbetet, samt arbetar aktivt med att effektivisera verksamheten. Du arbetar underställt en enhetschef och du kommer att ha delegerade arbetsmiljöuppgifter inom tilldelat område.
I arbete ingår även möten med gravrättsinnehavare och samarbeten med entreprenörer i diverse anläggningsprojekt. Du kommer också att ha ett nära samarbete med enhetens och avdelningens övriga arbetsledare.
Vintertid ingår schemalagd beredskap för snö- och halkbekämpning under helger och helgdagar där enheten bistår de angränsande driftsenheterna Skogskyrkogården samt Södra.
Tjänsten är operativ och du förväntas kunna delta i det praktiska arbetet inom begravningsplatserna i mån av tidErfarenhet och utbildning
Vi söker dig som har;
B - körkort
utbildning inom schakt/anläggning eller motsvarande erfarenhet.
minst två års dokumenterad erfarenhet som arbetsledare från likvärdig anställning.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Aveny.
För att trivas i rollen som arbetsledare är du strukturerad och självgående. Du har förmåga att bidra med idéer och lösningar när andra ser problem.
Du är flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Som arbetsledare är du engagerad och kan ta tillvara på den yrkeserfarenhet som finns hos kyrkogårdsförvaltningens medarbetare och kan motivera dem att nå våra gemensamma mål.Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan!Kontakt
Nicklas Back, enhetschef 08-508 30093 nicklas.back@stockholm.se
Sara Carlquist, avdelningschef 08-508 30108 sara.carlquist@stockholm.se
Facklig representant: Marika Eriksson Telefonnummer: 070 538 82 76
