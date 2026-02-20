Arbetsledare Front Office & Meetings
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget Som arbetsledare inom Front Office på Liseberg Grand Curiosa Hotel är du en nyckelperson i den dagliga driften. Du arbetar nära Front Office Manager och Team Leader och leder teamet i den dagliga driften i receptionen, hotellets shop, lobby, bagagehantering och konferensavdelningen. Du är synlig, stöttande och bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö. Du tar hand om samtliga hotellets gäster - allt från de som besöker oss för en konferens till de som vill besöka Lisebergs parken och ha extra roligt med oss på hotellet.
Så ser en vanlig dag ut Du planerar och fördelar dagliga arbetsuppgifter, stöttar kollegor i driften och ser till att gästerna får en serviceupplevelse i världsklass. Du är lösningsorienterad, flexibel och har ett öga för detaljer - alltid med gästens bästa i fokus.
Dagens to-do: skapa magi. Det gör du genom att:
Sedvanliga receptionsuppgifter så som incheck och utcheck
Arbetsledning och daglig dialog med personal
Daglig drift samt schemaläggning
Ansvarar för sjuktelefon och ersättare vid sjukdom
Hantera klagomål på plats
Huvudansvar för upplärning av ny personal
Påkalla behov av förändring i rutiner, manualer, onboarding, brand & säkerhet och vara med och göra ändringarna i de olika dokumenten
Konferensplanering, logistik och möblering
Passar vi ihop? Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
Du har:
Slutförd gymnasial utbildning
Gedigen erfarenhet från hotellreception
Erfarenhet av konferansverksamhet
Ledarerfarenhet
God datavana
Flytande svenska och engelska, gärna fler språk
Meriterande är om du har...
• utbildning inom Hotel Management
• erfarenhet av Mews
För att trivas i rollen tror vi att du gillar att möta människor och känner dig trygg i att hantera olika situationer som kan uppstå i vardagen. Som arbetsledare behöver du snabbt kunna identifiera och lösa utmaningar när de dyker upp, ofta under tidspress och i nära samarbete med både gäster och kollegor. Rollen kräver tydlig kommunikation, flexibilitet och en stark känsla för service - egenskaper som hjälper dig att skapa trygghet, struktur och en positiv upplevelse för alla omkring dig.
Bra att veta
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstidsomfattning: 100%
Kollektivavtal: HRF
Antal lediga tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 8 mars
Fackliga kontakter
HRF: hrf-gc@liseberg.se
Bra att veta
Läs mer om oss på www.liseberg.se
