Arbetsledare för Skåne - Skogsvårdsbolaget
AB Ny Kollega i Skåne / Skogsbrukarjobb / Hörby Visa alla skogsbrukarjobb i Hörby
2025-09-01
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Ny Kollega i Skåne i Hörby
, Eslöv
, Lund
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige
Skogsvårdsbolaget utför tjänster inom skogsvård. Vi gör alltifrån markberedning, plantering och inventering av plantor till behandling mot vilt- och snytbagge, stängsling, röjning, manuell avverkning, virkesförmedling och restaurering av betesmark. Verksamheten startades 2004. Skogsvårdsbolagets verksamhetsområde sträcker sig över hela Götaland, från Skåne till Mälardalen. Skogsvårdsbolaget är helt oberoende, och utför tjänster åt såväl skogsbolag, länsstyrelser, kommuner och privata markägare. Vårt ledord är flexibilitet, och vi sätter en ära i att alltid kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. 2022 omsatte vi 45 miljoner kronor. Du kan läsa mer om företaget på vår hemsida, www.skogsvårdsbolaget.se
•
Är du den naturlige ledaren som dessutom är praktiskt kunnig inom skogsvård?
Om ja, då är det kanske du som ska bli Skogsvårdsbolagets nya arbetsledare inom Skåne (region syd).
Skogsvårdsbolaget utför tjänster inom skogsvård. Vi gör alltifrån markberedning, plantering och inventering av plantor till behandling mot vilt- och snytbagge, stängsling, röjning, manuell avverkning, virkesförmedling och restaurering av betesmark. Verksamheten startades 2004. Skogsvårdsbolagets verksamhetsområde sträcker sig över hela Götaland, från Skåne till Mälardalen. Skogsvårdsbolaget är helt oberoende, och utför tjänster åt såväl skogsbolag, länsstyrelser, kommuner och privata markägare. Vårt ledord är flexibilitet, och vi sätter en ära i att alltid kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.
Rollen som arbetsledare
Arbetet innebär primärt planering och arbetsledning av varierande antal skogsarbetare (cirka 10-15 stycken vilka mestadels kommer från Litauen) inom Skåne. Våra skogsarbetare utför huvudsakligen plantering, plantbehandling, röjning, huggning (manuell avverkning) men även en del av våra övriga tjänster som t.ex. uppsättning av stängsel.
Kund- och markägarkontakt kommer att bli en del av din vardag. Rollen innebär att du kommer arbeta nära vår områdeschef för region syd. Du kommer även ansvara för fordon och övrig materiel m.m. som våra anställda behöver för att kunna utföra sitt arbete.
Vidare kommer du som arbetsledare hjälpa våra skogsarbetare med att lösa en del av sina praktiska privata saker som hör till deras vardag. För oss är det viktigt att våra anställda trivs. Vi försöker alltid göra det där lilla extra som arbetsgivare.
Verksamheten är säsongsbetonad, vilket kan innebära en högre arbetsbelastning under vissa delar av året. Du kommer att utgå från det egna hemmet och disponera vår företagsbil.
Vi erbjuder
Du kommer att ges stor frihet under ansvar inom en ansvarsfull och bred roll som arbetsledare hos oss på Skogsvårdsbolaget. Din arbetsdag kommer att präglas av stor variation mellan operativt praktiskt och administrativt arbete.
Skogsvårdsbolaget är ett stabilt företag som är verksamt inom den svenska skogsnäringen. Vidare erbjuds du friskvårdsbidrag, årliga sociala aktiviteter utanför arbetet samt bonuslön som utbetalas till tillsvidareanställd personal om vinsten överstiger förutbestämd summa. Vi har gällande kollektivavtal via Unionen eller Ledarna.Publiceringsdatum2025-09-01Bakgrund
Vi ställer krav på att du i någon form har praktisk erfarenhet av skogsarbete, helst inom skogsvård. Du skall besitta grundläggande kunskap om skogsvård, vara flexibel, ansvarstagande och ha entreprenörskänsla, alltså gilla att ha kundkontakter och bygga upp samt utveckla vår verksamhet lokalt inom region syd.
Vidare ser vi att du har grundläggande datorvana (skall behärska MS Office), behärskar god svenska samt engelska i tal och skrift. B-körkort är ett grundkrav.
Det är meriterande om du har relevant utbildning (gärna inom skog), genomgått kurs i Natur- och kulturhänsyn (grönt kort), har erfarenhet av arbetsledning, motorsågskörkort samt BE-körkort. Du får gärna vara bosatt någonstans i mellersta Skåne.
Givetvis är det en fördel om du idag har ett upparbetat lokalt nätverk inom Skåne med relevanta kontaktar inom skogsnäringen, vilka kommer bidra till att du lyckas i rollen som arbetsledare hos oss.
Dina personliga egenskaper
För att trivas i den här rollen är du trygg och prestigelös både som person och ledare. Som person är du driven, är utvecklingsorienterad samt bra på att se möjligheter till förbättringar. Vi tror också att du är uppmärksam på detaljer samtidigt som du kan se helheten. Du är praktiskt lagd och händig samt van att vistas utomhus i skog och natur.
Vi ställer höga krav på ditt engagemang och samarbetsförmåga. Du är strukturerad, lyhörd samt har en god kommunikativ förmåga med dina medarbetare och kunder. Du är lagspelaren som alltid sätter företagets bästa först.
Sist men inte minst så har du ett stort engagemang för skogsvårdsfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733670660 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 14 september, men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi har specialiserat oss på att hitta nya kollegor åt våra kunder inom främst ledning, sälj, teknik och specialistnivå. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Ny Kollega i Skåne
(org.nr 559224-1714), https://nykollega.se/ Jobbnummer
9484246