Arbetsledare Fastighetsservice
Mba Fastighetsservice AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mba Fastighetsservice AB i Göteborg
, Borås
, Jönköping
, Växjö
, Västerås
eller i hela Sverige
Våra anställda bygger vårt varumärke
En stor del av MBA Fastighetsservices framgångar beror på vår kompetenta personal. Så vill vi att det ska fortsätta att vara. Därför ser vi till att erbjuda våra anställda förmåner som är svåra att hitta på de flesta andra arbetsplatser.
Detta eftersom vi är övertygade om att en generös företagskultur med människor som trivs på arbetsplatsen är bästa vägen till framgång ute hos kund.
ARBETSLEDARE FASTIGHETSSERVICEPubliceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Som arbetsledare inom MBA:s fastighetsservicegrupp blir du en nyckelperson i vårt team. Du leder och planerar det dagliga arbetet för våra fastighetsskötare och säkerställer att tjänsterna håller hög kvalitet. Tillsammans med ditt team bidrar du till en trygg, välfungerande och trivsam miljö för våra kunder och hyresgäster.
I rollen arbetar du nära både medarbetare och kunder och har ett helhetsansvar för att verksamheten flyter på smidigt - från planering och uppföljning till problemlösning och utveckling av rutiner.Arbetsuppgifter
• Ansvara för och arbetsleda en grupp på cirka 10-15 fastighetsskötare
• * Planera, leda och följa upp det dagliga arbetet inom fastighetsservice
• * Säkerställa en god arbetsmiljö samt hög kvalitet och effektivitet i teamets arbete
• * Vara ett stöd, bollplank och motivationskraft för medarbetarna i deras dagliga arbete
• * Utföra administrativa uppgifter såsom rapportering och fakturering till kund
• * Delta i ekonomisk planering och medverka i offertarbete
• * Ha löpande kontakt med kunder, entreprenörer och interna funktioner
• * Vid behov delta praktiskt i verksamheten, exempelvis vid arbetstoppar eller snöröjning Profil
Vi söker dig som är en naturlig ledare med god kommunikativ förmåga och erfarenhet inom fastighetsdrift, fastighetsskötsel eller tekniskt underhåll. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med planering, samordning och ledarskap.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av arbete som fastighetsskötare eller inom fastighetsteknik
• Erfarenhet av arbetsledning inom fastighetsservice, drift eller liknande verksamhet
• God teknisk förståelse för fastighetssystem och underhållsarbete
• Körkort B
• God datorvana och erfarenhet av digitala arbetsordersystem
• En lösningsorienterad inställning och förmåga att skapa goda relationer
Meriterande är utbildning inom fastighetsteknik, VVS, el, bygg eller motsvarande område.
Vi erbjuder
• En självständig och varierad roll med stort ansvar
• * Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner
• * En stabil arbetsgivare med fokus på kvalitet, arbetsglädje och laganda
• * Goda möjligheter till kompetensutveckling samt förmåner som främjar balans i livet
Intresserad?
Rekrytering sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mba Fastighetsservice AB
(org.nr 556749-1559) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MBA Fastighetsservice Jobbnummer
9559851