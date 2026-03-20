Arbetsledare Bygg
Futuria People AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Är du en arbetsledare inom bygg med erfarenhet av nyproduktion och ROT? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Vill du driva projekt där kvalitet, struktur och laganda står i centrum? Nu söker vi en arbetsledare till ett väletablerat bygg- och entreprenadbolag med flera pågående projekt i både norra och södra Stockholm. Här får du en central roll i produktionen och möjlighet att arbeta i projekt från start till mål.
Kunden är ett väletablerat bygg- och entreprenadbolag med många års erfarenhet inom nyproduktion, renovering och ombyggnation. De driver projekt åt både offentliga och privata beställare. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, engagerade medarbetare och ett starkt fokus på kvalitet, ekonomi och långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Som arbetsledare har du en nyckelroll ute i produktionen. Du ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen samt säkerställa att projektet drivs enligt tidsplan, budget och uppsatta kvalitetskrav.
Just nu finns aktuella projekt inom både nyproduktion och ROT, vilket ger en varierad vardag och möjlighet att arbeta i olika typer av entreprenader.
Du kommer bland annat att:
Leda och samordna yrkesarbetare och underentreprenörer
Arbeta aktivt med kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
Följa upp tidplaner och produktion
Hantera ÄTA-arbeten och löpande produktionsfrågor
Säkerställa att handlingar och utförande följer kontrakt och krav
Du erbjuds
En varierande vardag i spännande byggprojekt
Attraktivt bonussystem med procentuell andel av upphandlingsvinst
Tjänstebil och möjlighet till förmånsbil
Trygghet i kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter - för rätt person finns möjlighet att på sikt växa in i rollen som platschef eller axla annan ledande roll inom företaget
En familjär och prestigelös kultur med engagerade kollegor och nära samarbete mellan kontor och produktion
Vi söker dig som
Har erfarenhet som arbetsledare inom bygg
Har arbetat med nyproduktion och/eller ROT-projekt
Är trygg i att leda personal och UE
Har god förståelse för byggprocessen och produktionsekonomi
Trivs ute på arbetsplatsen och är lösningsorienterad
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Projekt i södra och norra Stockholm
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan idag!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst bygg och anäggning. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7222253-1903975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Västerlånggatan 44 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9809295