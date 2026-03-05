Arbetsledare anläggning åt kund
Bustos Konsulttjänster AB / Driftmaskinistjobb / Stockholm Visa alla driftmaskinistjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bustos Konsulttjänster AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Gävle
eller i hela Sverige
Vem är du?
Vi söker nu på kunds vägar, dig som har minst tre års erfarenhet av arbetsledning i infrastruktur-/anläggningsbranschen. För att du ska finna dig väl tillrätta i rollen är det grundläggande att du är självgående och snabbt kan sätta dig in i nya projekt. Din karaktär kännetecknas av att du är lösningsorienterad, resultatorienterad, driven, strukturerad och stresstålig. Dessutom arbetar du med ett stort engagemang och klarar mycket väl av att arbeta i grupp såväl som att arbeta på självständigt.
Kund tar sig an komplexa mark- och anläggningsprojekt som ställer höga krav på kompetens och problemlösning. Varje uppdrag är roliga men utmanande och är en möjlighet för att utveckla deras expertis. De samarbetar med engagerade team där problemlösning och gemenskap gör varje projekt till ett unikt minne.
Vi söker dig som:
Minst har tre års erfarenhet av att leda en produktion som arbetsledare.
Bedrivit projekt inom mark, anläggning och/eller infrastruktur med fokus på kabelläggning & kanalisation
Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
Du kommunicerar tydligt och väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort B är ett krav
Övrigt är det även meriterande om du har:
ESA utbildning (starkt meriterande)
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Underkonsult
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi tar också emot ansökningar från underkonsulter (även F-skatt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7339078-1876830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://bustoskonsulttjanster-1746019372.teamtailor.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
9780131