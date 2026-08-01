Arbetsledare aktivitet
Branäs Fritidscenter AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Torsby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Torsby
2026-08-01
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Upptäck allt det fantastiska en vintersäsong i Branäs har att erbjuda! På Sveriges fjärde största skidanläggning söker vi nu nya kollegor till vintersäsongen. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö precis utanför dörren. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Branäs nu!
Dina uppgifter
Som arbetsledare för aktivitet ansvarar och jobbar du operativt i den dagliga driften på avdelningen så att alla våra gäster får den bästa upplevelsen de kan när de besöker våra aktiviteter. Du är även med och ansvarar för våra maskotar Björnbusarna. Du är avdelningschefens högra hand och den närmaste kontakten för medarbetarna på avdelningen. Därför är en viktig del att kunna motivera dina kollegor och finnas där som stöd när de behöver.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger
Vem är du?
Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Du ska kunna åka skidor eller snowboard.
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledarrollen från tidigare jobb.
Körkort och tillgång till bil.
Tidigare erfarenhet av att jobba med barnaktiviteter.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Oskar, oskar.petersson@branas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7898747-2126712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
)
680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017878