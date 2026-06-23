Arbetsledare
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2026-06-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Vi utökar vår verksamhet och behöver bli fler i Kiruna. Vi söker därför ytterligare en projektledande arbetsledare till vår drift och anläggningsverksamhet i Kiruna. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg – med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
Som arbetsledare kommer du arbeta med varierande projekt med ett fokus på vårt anläggnings-, drift- och underhållsarbete. Du kommer att ha en central och projektliknande roll där din främsta uppgift blir att ansvara för hela processen, från noggrann planering och resursfördelning till genomförande och uppföljning av det arbete vi utför. Rollen som arbetsledare innefattar inget direkt personalansvar, däremot utgör du en viktig funktion för våra yrkesmedarbetare och agerar även som samordnande kontakt för våra underentreprenörer. Vidare stöttar du platschefen i det dagliga arbetet med exempelvis kundkontakt, produktionsstyrning, ekonomiuppföljning och fakturering.
Hos oss får du möjligheten att kombinera ett operativt ansvar med strategisk planering, samtidigt som du säkerställer att dina projekt uppnår uppsatta mål med en hög kundnöjdhet. Under vissa perioder kan arbetet komma att intensifieras och du hanterar då flera enheter och arbetslag samtidigt vilket kräver en god prioriteringsförmåga och ett lösningsfokus.
Tjänsten är på heltid. Du utgår från vår etablering i Kiruna och rapporterar till platschef. Beredskap i tjänsten kan förekomma. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
B-Körkort
En bakgrund som präglas av ett intresse av att arbeta med anläggning och väg
God datorvana samt intresse för digitala arbetssätt och processer
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom anläggningsprojekt / drift- och underhåll av väg
Erfarenhet inom betongarbeten
Erfarenhet ifrån en ansvarstagande befattning inom en liknande bransch
Relevant eftergymnasial utbildning från exempelvis högskola eller relevant YH-utbildning
Din personlighet är viktigt för oss! Som person motiveras du av struktur och ordning och reda samtidigt som du har en administrativ ådra. Vidare har du förmågan att prioritera i en vardag där tempot kan växla snabbt. Varierande och dynamiska arbetsdagar är något du trivs i samtidigt som du kan behålla fokus på det som är viktigast. Du har en hjälpsam inställning som gör dig till en naturlig lagspelare och ditt personliga engagemang och din vilja att utvecklas driver både dig själv och teamet framåt i alla situationer. Du är en trygg och förtroendeingivande person som har förmågan att skapa goda samarbeten med både kunder och medarbetare.
En del av något större
Med väl sammansvetsade arbetslag anlägger vi Sverige från grunden – i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att bygga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker samt exploateringsområden. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan senast den 10 augusti.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Jonas Blombacke på +46702454813. Har du frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958706-2067173". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Kiruna Airport (visa karta
)
981 41 KIRUNA Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9975758