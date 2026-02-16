Arbetsledande kock Åshaga servicehus
2026-02-16
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
På Åshagas servicehus, som finns i Hjärnarp, tillagas och serveras frukost, lunch och kvällsmat sju dagar i veckan på boendets gemensamma restaurang. Det görs utskick till Bokhöjden och till en avdelning på boendet. Köket serverar mat till ca 60 gäster.
Utförarservice Måltid strävar efter hög kvalitet och tillagar mat från grunden med noga utvalda råvaror.
Som arbetsledande kock har Du helhetsansvaret för den dagliga driften i köket, vilket innefattar beställningar, egenkontroll, planering, matlagning samt budgetansvar och givetvis alla andra i kök förekommande uppgifter. Du är en tydlig kommunikatör med förmågan att kunna förmedla verksamhetens budskap på ett konstruktivt, informativt och positivt sätt. Du är flexibel och serviceinriktad och sätter alltid gästen i fokus.
Som arbetsledande kock säkerställer du att enhetens kvalitet och leverans sker enligt ekonomiska ramar, avtal, rutiner och policys.
Du har ett stort intresse av att laga välsmakande och näringsriktiga måltider och anser att god service och bra bemötande är viktigt. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Då vi arbetar i flera IT-system söker vi dig som har god datorvana och kunskaper och erfarenhet i de olika Officeprogrammen. Erfarenhet av kostdataprogrammet Mateo eller liknande system är meriterande.
Tjänsten är på 100% måndag till fredag inklusive helgdagar, med ett heltidsmått på 38.25 timmar i veckan.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi Dig som är utbildad kock med erfarenhet av offentlig eller privat restaurangverksamhet. Du är handlingskraftig, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga. Du visar ett stort intresse för mat och människor och
strävar efter att förmedla den bästa måltidsupplevelsen i sin helhet. Du kan leda både dig själv och dina kollegor med gästens bästa i fokus.
Du har god datorvana och kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuerna kommer att hållas på följande datum
10mars och 12 mars
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Ängelholms kommun, Måltid Vård/Gymnasium Kontakt
Enhetschef
Annika Ohlström annika.ohlstrom@engelholm.se 0431-87000 Jobbnummer
9743514