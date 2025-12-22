Arbetskonsulent
2025-12-22
Arbetskonsulent till Arbetsmarknadsenheten i Grästorps kommun
Vill du göra skillnad för människor som står utanför arbetsmarknaden? Är du driven, flexibel och brinner för att vägleda människor mot arbete och studier? Då är det dig vi söker!
Arbetsmarknadsenheten (AME) är en del av social verksamhet i Grästorps kommun.
Vårt uppdrag är att stötta personer som står utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning genom arbete eller studier. Vi arbetar med deltagare i åldern 18-64 år, men även ungdomar från 16 år kan ingå i vår målgrupp genom kommunens aktivitetsansvar. Vi ansvarar också för mottagandet av nyanlända som fått uppehållstillstånd och boende i kommunen.
Hos oss finns flera prövningsverksamheter inom café, administration, lokalvård, grönyteskötsel och service. Vi driver även Kulturcaféet i Grästorps kulturhus. Kommunens litenhet gör att vi har nära till samverkanspartners och beslutsfattare, vilket skapar goda förutsättningar för ett kreativt och lösningsfokuserat arbete.
Din roll
Som arbetskonsulent blir du en viktig del av vårt team. Du arbetar med deltagare utifrån deras individuella behov och samverkar nära med socialsekreterare, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter samt externa aktörer som företag, föreningar och Samordningsförbundet Södra Vänern.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Vägledning, stöd och matchning mot arbete eller utbildning.
- Motiverande samtal och arbetslivsinriktade aktiviteter.
- Hjälp med jobbsökaraktiviteter, CV och personligt brev samt digitala färdigheter.
- Integrationsarbete - från mottagande av nyanlända till etablering i arbetslivet och samhället.
Du ingår i en arbetsgrupp med samordnare, arbetskonsulenter och handledare som arbetar nära tillsammans.
Vem är du?
Du är engagerad, lösningsfokuserad och trygg i att arbeta både självständigt och i team. Du motiverar andra, skapar struktur och ser möjligheter i samverkan. Som person är du positiv, kreativ och lyhörd, med god självkännedom och förmåga att hålla professionell distans. Du är flexibel och öppen för förändring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har högskoleutbildning inom beteendevetenskap, pedagogik, socialpedagogik, socionom eller annan relevant utbildning.
- Har datorvana och B-körkort.
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Meriterande:
Utbildning i Motiverande samtal (MI), BIP, Supported Employment (SE) eller IPS.
Personlig lämplighet är av stor betydelse.
Information
Urval och intervjuer sker i slutet av januari. Rekryterande chef, Maria Flood, har semester och är tillgänglig att besvara frågor från och med måndagen den 5 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


