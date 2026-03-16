Arbetshandledare till Juhlinska huset
2026-03-16
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag? Har du ett starkt engagemang för att stötta människor i deras utveckling och delaktighet i samhället? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu arbetshandledare till daglig verksamhet med placering på Juhlinska huset en verksamhet med olika inriktningar. Här finns gruppverksamhet för vuxna med NPF-diagnoser och/eller psykisk ohälsa, samt en arbetsgrupp med en arbetshandledare som arbetar praktiskt utomhus med bland annat skötsel av grönytor, slyröjning och stallarbete. Verksamheten arbetar även med externa placeringar eller ut mot studier.
I Juhlinska huset finns också en öppen mötesplats med caféverksamhet för personer utan LSS-beslut. Mötesplatsen syftar till att motverka social isolering och erbjuder gemenskap, aktiviteter och en trygg miljö där alla ska känna sig välkomna.
Den dagliga verksamheten för personer med beslut enligt LSS ligger organisatoriskt under Stöd-, vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i verksamhetsområdena funktionsstöd och äldreomsorg. Vår kärnverksamhet är att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt bedriva omsorg och rehabilitering för äldre.
Med cirka 800 engagerade medarbetare arbetar vi varje dag för att skapa trygghet, delaktighet och goda livsvillkor för de människor vi möter.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som arbetshandledare på Juhlinska arbetar du tillsammans med dina kollegor förberedande med personer där målet är att komma ut i studier eller arbete ofta i samarbete med Försäkringskassan. Du arbetar motiverande och utvecklingsinriktat för att stärka deltagarnas självständighet, delaktighet och möjligheter till meningsfull sysselsättning.
En viktig del av uppdraget är att bygga och utveckla kontakter med lokala företag och verksamheter. Genom ett uppsökande arbetssätt skapar du möjligheter till externa arbetsplatser för våra deltagare.
I rollen ingår bland annat att:
* dokumentera, upprätta genomförande planer, ta ansvar för den öppna verksamheten och cafédelen
* stödja deltagare i deras dagliga aktiviteter utifrån individuella genomförandeplaner
* arbeta motiverande och utvecklingsinriktat tillsammans med deltagarna
* skapa, besöka och utveckla samarbeten med företag och externa verksamheter
* bidra till en trygg, inkluderande och meningsfull verksamhet för deltagarna
Arbetstiden är förlagd till vardagar där tidiga kvällar kan förekomma.Kvalifikationer
Formella kompetenser
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare, socionom, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
B-körkort är ett krav, i arbetet ingår det att köra med lättare släp.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med individer som har NPF diagnoser.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är självgående och har förmågan att strukturera och driva ditt arbete framåt. Du tar gärna initiativ och ser vad som behöver göras för att utveckla verksamheten och skapa goda förutsättningar i det dagliga arbetet. Du är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån verksamhetens och deltagarnas behov. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med såväl deltagare som externa samarbetspartners samt arbetar aktivt för ett gott samarbete i arbetsgruppen. Genom din personliga mognad kan du hantera olika situationer på ett tryggt och professionellt sätt. Du har en god muntlig kommunikationsförmåga och kan förmedla information tydligt till både kollegor och deltagare. Din empatiska förmåga gör att du har ett lågaffektivt, respektfullt och lyhört bemötande och kan möta människor utifrån deras individuella förutsättningar och behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
