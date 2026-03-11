Arbetshandledare Daglig Verksamhet
DeVebo Omsorg AB / Vårdarjobb / Uppsala
2026-03-11
DeVebo Omsorg söker medarbetare till Nyansen - där kreativitet och sinnesupplevelser möts!
Vill du vara med och skapa meningsfulla dagar för deltagare inom LSS?
På Nyansen står sinnesupplevelser, musik, skapande, rörelse och utflykter i fokus - varje dag är unik.
Vi söker dig som:
Är driven, nyfiken och initiativtagande - du ser vad som behöver göras och agerar
Har ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsvariationer
Är kreativ, lyhörd och trygg i dig själv
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Har ett lösningsfokuserat arbetssätt och ser möjligheter där andra ser hinder
Erfarenhet av arbete inom LSS samt goda kunskaper inom omvårdnad
God svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Kunskap om tydliggörande pedagogik, TAKK eller AKK
Bakgrund inom pedagogik, vård och omsorg, musik eller annan skapande verksamhet
Hos oss får du:
En kreativ och utvecklande arbetsmiljö
Engagerade kollegor
Möjlighet att påverka verksamheten med dina idéer
Tjänsten är på heltid, men det finns även möjlighet till deltidsarbete. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
