Arbetschef till Marklund & Son AB
Wikan Personal AB / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-03-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda arbetet i ett växande företag inom entreprenadbranschen? Nu söker Marklund & Son Schakt AB en engagerad och driven arbetschef som vill bli en viktig del av teamet.Publiceringsdatum2026-03-15Om företaget
Marklund & Son Schakt AB är ett etablerat företag inom mark- och entreprenadarbeten. Idag är vi cirka 25 anställda och fortsätter att växa. Företaget har funnits sedan 1964 och idag omsätter vi närmare 45 miljoner kronor.
Målet med vårt arbete är att både kunden och vi själva ska vara nöjda med resultatet. För att nå dit gör vi alltid vårt bästa för att etablera ett långvarigt samarbete med våra kunder.
Marklund & Son är medlem i Västerbottens Norra Gräv & Schakt samt i ME, Maskinentreprenörerna.
Hos oss blir du en nyckelperson i verksamheten där du får möjlighet att påverka, utveckla och ta ansvar. För rätt person finns det goda karriärmöjligheter inom företaget.Arbetsuppgifter
Som arbetschef hos oss kommer du att arbeta med att planera, leda och fördela inkommande uppdrag. Du har en central roll i verksamheten och arbetar nära både kunder och våra medarbetare.Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela inkommande jobb
• Räkna på projekt och upprätta offerter
• Ha löpande kontakt med kunder och personal
• Följa upp projekt och säkerställa att arbetet flyter på enligt plan
Tjänsten kan innebära resor inom närområdet för att besöka kunder och medarbetare.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i roller ser vi gärna att du har:
• God kunskap om entreprenadbranschen
• Erfarenhet av projektledning, kalkylering eller liknande är meriterande
• God förmåga att planera och strukturera arbete
• B-körkort
Information och kontakt
Vi söker dig som är glad, social och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du har mycket kontakt med både kunder och kollegor. Hos oss är det högt i tak, och vi värdesätter en arbetsplats där alla hjälps åt och bidrar till en god stämning.
Arbetstid
Måndag-fredag kl. 06.45-16.00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 april.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Botnia AB Kontakt
Kenneth Vidmark kenneth@wikan.se 0910-77 09 81 Jobbnummer
9798111