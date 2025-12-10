Arbetschef inom Byggbranschen
LBF Bygg AB / Byggjobb / Sigtuna Visa alla byggjobb i Sigtuna
2025-12-10
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LBF Bygg AB i Sigtuna
Platschef inom Mark till LBF Bygg ABPubliceringsdatum2025-12-10Om företaget
Sedan 1998 har vi på LBF Bygg AB levererat byggprojekt till nöjda kunder. Med gedigen erfarenhet, professionalism och högt kvalitetstänkande utför vi byggentreprenader som överträffar våra beställares förväntningar. Vår personal besitter lång erfarenhet och säkerställer hög kvalitet i allt vi gör. Vi arbetar alltid för att göra det omöjliga möjligt.
Vi har genom åren etablerat goda relationer med leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners, vilket ger oss fördelar i form av konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och leveranssäkerhet.
LBF Bygg AB bedriver både större och mindre byggentreprenader, byggservice och ROT-arbeten. Våra kunder finns inom kommuner, fastighetsbolag, kommersiella affärscenter och statliga verksamheter. Vi tänker långsiktigt och strävar alltid efter att erbjuda de bästa och mest hållbara lösningarna för våra kunder.
ATT ARBETA HOS OSS
Som platschef har du en central och avgörande roll i våra projekt.
Du ansvarar för att leda och driva arbetet utifrån ekonomi, tidplan och kvalitetskrav - från start till färdig leverans. Rollen innebär att du självständigt planerar, styr och följer upp projektens alla delar för att säkerställa effektivitet och lönsamhet.
Du ser till att rätt resurser finns på plats, att produktionen genomförs enligt tekniska krav och att teamet arbetar mot gemensamma mål. I rollen ingår även ansvar för vissa inköp och enklare utsättningar.
Platschefen är navet i kommunikationen - du håller ihop dialogen mellan beställare, leverantörer och kollegor i produktionen, och bidrar med tydlig information, återkoppling och engagemang genom hela processen.
Vem söker vi:
Vi söker dig som är en kommunikativ och strukturerad lagspelare.
Du trivs med tidiga morgnar, tar ansvar och är en prestigelös person som bidrar med positiv energi. Du är ärlig, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både kollegor och externa kontakter. Vidare har du ett gott ekonomiskt sinne och förstår hur planering, resurser och kostnader påverkar projektets helhet och lönsamhet.
Som ledare är du tydlig och engagerad - och du tvekar inte heller för att själv kavla upp ärmarna när det behövs.
Vad vi efterfrågar:
5 år inom markarbete
Bas U och Bas P
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Du kommer utgå från vårat huvudkontor i Arlandastad där du kommer arbeta i en varm och välkomnade arbetsmiljö med tillgång av flera kunniga medarbetare.
Ansökan och kontaktperson
Är du den vi söker? Maila ditt CV och personliga brev till jobb@lbf.se
. Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Urvalsprocessen sker löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Rebecka Järefjord, 08-591 130 10 eller maila jobb@lbf.se
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas på att få välkomna just dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
via mail
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetschef MARK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546)
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Kontakt
HR / KMA
Rebecka Järefjord jobb@lbf.se Jobbnummer
9637562