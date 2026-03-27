Arbetschef Infra med betongerfarenhet
2026-03-27
Nu rekryterar vi en Arbetschef till en av våra mest spännande kunder. Sedan starten 1985 har vår kund vuxit till att bli ett av de mest framstående företagen i Storstockholm inom mark- och vägbyggnation, VA-system, anläggningsarbeten samt avancerad inspektion av rör.
Med cirka 400 medarbetare och en omsättning på 2,7 miljarder kronor är verksamheten välkänd för sin kvalitet och höga kundnöjdhet. Företaget är sedan några år tillbaka en del av en större koncern och arbetar målmedvetet för att stärka sin position som förstahandsvalet för anläggningsprojekt i Stockholm och Norden. Här står trivsel och personlig utveckling i centrum, och du får möjlighet att växa tillsammans med företagets framgångar.
Är du redo att ta fullt ansvar för projektens framdrift och bidra till ett hållbart samhälle genom innovativa anläggningslösningar? Då är rollen som Arbetschef inom Affärsområdet Betong något för dig.
Om rollen
Som Arbetschef får du en central roll i organisationen där du ansvarar för hela projektprocessen från kalkyl till leverans. Du tar ett strategiskt grepp för att säkerställa att projekten genomförs effektivt, med lönsamhet och hög kvalitet. Du arbetar tätt tillsammans med projektledare, kalkylatorer och platschefer, och ditt ansvar är att driva både affärsutveckling och teamets utveckling framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Arbetschef ansvarar du för att samordna och driva projekt från start till mål. Det innebär att du leder kalkylarbete, tar fram anbud samt utför mängdberäkningar. Du har öga för detaljer och identifierar både risker och möjligheter, samtidigt som du optimerar projektens kostnader. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att varje projekt följer uppsatta tidplaner, håller sig inom budget och lever upp till företagets höga kvalitetskrav.
Du leder och utvecklar projektorganisationens medarbetare och samarbetar löpande med både interna och externa parter, allt från beställare till entreprenörer. Vidare bidrar du aktivt till att utveckla företagets rutiner, arbetsmetoder och verktyg. Slutligen har du ett stort engagemang för arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet och arbetar kontinuerligt för att dessa områden ska hålla högsta möjliga standard.
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla följande krav
Har flerårig erfarenhet som Arbetschef eller liknande ledande befattning inom bygg/anläggning, gärna med erfarenhet av platsgjutna konstruktioner
Relevant högskoleutbildning, exempelvis högskoleingenjör eller motsvarande
Gedigen kunskap inom byggteknik, AMA, MER och entreprenadjuridik
Praktisk erfarenhet av platsgjutna betongkonstruktioner och stora entreprenader
Betong klass I-U
Vana att arbeta med kalkylprogram, MS Office, MAP och Bluebeam
B-körkort
Vem är du
Du är en stabil ledare med god kommunikationsförmåga, vilket gör att du effektivt kan föra dialog både inom teamet och med externa parter. Med ett starkt affärssinne är du van att fatta beslut och ta initiativ som bidrar till projektens framgång. Du arbetar organiserat, har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett genuint intresse för teknik, vilket hjälper dig att navigera i komplexa situationer och hitta innovativa lösningar. Dessutom trivs du med att kombinera operativa uppgifter med strategiskt arbete och ser värdet i att ha en övergripande överblick samtidigt som du är engagerad i det dagliga arbetet.
Vad du erbjuds
Att arbeta här innebär att du blir del av en trygg arbetsgivare med stark tillväxt och spännande projekt. Här har du möjlighet att påverka projektens utformning redan från start, vilket ger dig stor frihet och ansvar i din roll. Du omges av ett kompetent, prestigelöst och engagerat team där samarbetet och gemenskapen står i fokus. Arbetsplatsen erbjuder stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär, vilket gör att du kan växa både professionellt och personligt. Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete gör det lätt att kombinera jobbet med livet utanför. Dessutom får du konkurrenskraftiga villkor med tjänstepension, friskvård och andra förmåner som bidrar till att du trivs och utvecklas.
Rekryteringsprocess
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan via länken, urval och intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Kontakta ansvarig rekryterare Sanna Vestin 073-506 68 39 om du har frågor eller önska presentera dig själv i samband med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
