Arbetande förman
2026-01-13
Team Verkstad söker arbetande förman till Malmö!
Vill du kombinera praktiskt verkstadsarbete med administrativa uppgifter och samtidigt vara en del av ett engagerat team som håller Sveriges transporter i rullning?
Vi på Team Verkstad i Malmö söker nu en arbetande förman/administratör till vårt eftermiddags- och kvällsskift - en roll för dig som trivs både med verktyg i handen och med att planera, koordinera och driva verkstadsarbetet framåt.
Som arbetande förman/administratör hos Team Verkstad kommer du att dela din tid ungefär 50/50 mellan praktiskt arbete i verkstaden och administrativa uppgifter.
Du ansvarar för att arbetet flyter på under eftermiddags- och kvällspasset, stöttar mekanikerna med tekniska frågor och ser till att arbetsorder, planering och kundkontakter hanteras effektivt.
Du blir en nyckelperson i ett sammansvetsat, kunnigt och prestigelöst team som tillsammans levererar hög kvalitet och service till våra kunder.
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som lastbilsmekaniker eller från en liknande roll, har C+E-körkort(krav), och känner dig trygg i att planera och leda det dagliga verkstadsarbetet. Du har god kunskap i affärs- eller verkstadssystem som Orion, Pyramid eller Cobra, är lösningsorienterad, noggrann och trivs i ett samarbete där kvalitet och ansvar står i centrum. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll där du får kombinera teknik och ledarskap. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag, kontinuerliga utbildningar för att hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken och moderna arbetsvillkor.
Hos Team Verkstad blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat lag där yrkesstolthet, pålitlighet och gemenskap är grunden i allt vi gör.
Vi investerar i våra medarbetare - både i deras kompetensutveckling och trivsel - och arbetar med moderna verktyg och processer för att skapa hållbara lösningar för framtidens transporter.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: pawel.piatkowski@teamverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Verkstad Sverige AB
(org.nr 556533-3225), https://www.teamverkstad.se/
