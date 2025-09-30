Arbetande förman
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Nu söker vi dig som vill leda det dagliga arbetet i skötselgruppen och arbeta med fastighetsskötsel och fastighetsreparationer ute hos våra kunder. Du ska vara bostadsrättsföreningens och fastighetsägarens förlängda arm och är den som har den långsiktiga kollen på fastighetens skick och behov.
Hos oss gör du skillnad
Som arbetande förman hos Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet inom gruppen samt att du blir den naturliga kontaktpersonen inom fastighetsskötsel och teknisk förvaltning.
Du kommer att ansvara för både inre och yttre skötsel samt reparationer hos våra kunder och du blir en del av ett team som sköter den dagliga förvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat fastighetsreparationer, kundkontakter, inköp av materiel, underhåll av maskiner och handverktyg. Samtidigt är du bostadsrättsföreningens och fastighetsägarens förlängda arm och är den som har koll på fastighetens skick och renoveringsbehov. Du upprättar och reviderar underhållsplaner och underlättar för kunden genom vägledning och teknisk rådgivning. Du ansvarar för att lagar och regler följs och handlägger försäkringsfrågor.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och engagerad. Du trivs med att planera din egen tid och är strukturerad, flexibel och lösningsinriktad. Rollen passar dig som uppskattar att varva praktiskt arbete med ansvar för struktur och uppföljning.
Du har minst gymnasieutbildning gärna med inriktning mot fastighetsförvaltning eller motsvarande yrkeserfarenhet, och du ska ha god datorvana.
B körkort för manuell växellåda är ett krav. Du har erfarenhet av administrativt arbete och har god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, placerad i Kiruna men resor inom Malmfälten förekommer.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Vid frågor kontakta gruppchef Johnny Johansson johnny.johansson@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
