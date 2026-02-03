Arbeta med Hemstädning (dagtid)
Delco AB / Städarjobb / Malmö
2026-02-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delco AB i Malmö
Är du intresserad av att arbeta med hemstädning i ett dynamiskt och samarbetsorienterat team? Vi söker en ny engagerad kollega som vill bli en del av vår framgångsrika städfirma.
Hos oss arbetar du alltid tillsammans med en kollega, vilket skapar en trygg och effektiv arbetsmiljö. Varje arbetsdag börjar på vårt kontor, där du tillsammans med ditt team förbereder material och utrustning. Därefter beger ni er ut till era städobjekt för att utföra ert arbete med noggrannhet och professionalitet. När arbetsdagen är slut återvänder ni till kontoret för att lämna in materialen för tvätt, och sedan är dagen avslutad.
Huvudfokus för tjänsten är hemstädning, men det kan även förekomma uppdrag inom kontorsstädning och trappstädning. Tjänsterna är på deltid(morgon/dagtid) , 20-25 timmar per vecka med möjlighet till extra arbete på kvällar och helger för den som önskar.
Om du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team, då är detta jobbet för dig! Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt härliga team.
Körkort är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Delco AB
(org.nr 556850-3808), https://delco.teamtailor.com
Lundavägen 78 (visa karta
212 25 MALMÖ Körkort
