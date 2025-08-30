Arbeta i simskola
2025-08-30
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vill du inspirera nästa generation simmare? Bli en del av vårt team!
Vill du arbeta med att lära barn och vuxna en livsviktig färdighet - och letar efter ett meningsfullt extrajobb?
Är du pedagogisk, ansvarstagande och har goda simkunskaper?
Då kan du vara den vi söker!
Om oss
S 71 är en ideell simförening som bedriver simskola, teknikskola och tävlingsverksamhet. Föreningen leds av en engagerad styrelse som vill sprida simglädje och skapa trygghet i vattnet.
Just nu söker vi fler simledare som vill vara med och bidra till en positiv simutveckling.
Om tjänsten
Ansvarar för simundervisning av barn i åldern 4-13 år.
Stötta och motivera barn i deras utveckling - från vattenvana till simkunnighet.
Möjlighet att utbilda dig genom utbildningar som vi bekostar.
Vi söker dig som
Är 16 år eller äldre
Tycker om att arbeta med barn och är trygg i en pedagogisk roll.
Har goda simkunskaper och ett engagemang för att lära ut.
Är ansvarsfull, positiv och trivs med att arbeta i team.
Kan simma 200 meter (150 meter på mage och 50 meter på ryggen).
Meriterande erfarenheter
Simmare, simledare, pedagog, idrottsledare.
Vi erbjuder
Lön: Timlön enligt överenskommelse.
Arbetstider: Kvällar och helger.
Utbildning och stöd från erfarna kollegor och styrelsen.
Skicka din ansökan senast 2025-07-31 till: jobb@s71.se
Vi ser gärna ett personligt brev där du beskriver lite om dig själv.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
