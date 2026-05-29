Är Du Vår Nya Qhse Advisor?
Om rollen
Som QHSE Advisor hos oss har du en roll där arbetsmiljö och säkerhet är en naturlig del av det dagliga arbetet. Du bidrar till att omsätta mål, krav och ambitioner till fungerande arbetssätt genom nära samarbete med chefer och medarbetare.
Rollen innebär att du rör dig mellan våra anläggningar runt om i landet, främst i mellersta och södra Sverige, och är en aktiv del av vardagen i verksamheten. Genom dialog, samarbete och förståelse för hur arbetet bedrivs bidrar du till att arbetsmiljöarbetet blir relevant, användbart och levande. Det här är en roll för dig som aktivt vill vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö och färre olyckor.
I ditt arbete ansvarar du för att:
Driva och utveckla det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i samverkan med chefer och skyddsorganisation
Stötta i riskbedömningar, skyddsronder samt tillbuds- och olycksutredningar
Höja medvetenheten kring och utbilda inom KMA/QHSE
Genomföra interna revisioner enligt ISO 9001, 14001, 45001 och 50001 samt inspektioner enligt befintliga program
Ansvara för kemikaliehantering och sammankalla kemikalieråd
Arbeta med miljö- och arbetsmiljöregelverk samt hantera myndighetskontakter inom ditt ansvarsområde
Bidra till hållbarhetsarbetet genom att integrera miljömässiga och sociala perspektiv i vardagens arbetssätt
Hålla dig uppdaterad kring lagstiftning, bestämmelser och krav inom miljö- och arbetsmiljöområdet
Tyngdpunkten i rollen ligger på Safety och arbetsmiljö i det dagliga arbetet, med kvalitet, miljö och hållbarhet som naturliga delar av helheten.
Organisation och placering
Du rapporterar till QHSE-chefen och är placerad på vår anläggning i Upplands Väsby. Du ingår i ett team med ytterligare en QHSE Advisor och en Process Manager, samt två kollegor i Norge.
Vi söker dig som:
Tror på att verklig förändring inom arbetsmiljö och säkerhet skapas genom närvaro, dialog och samarbete med människor
Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete och har relevant utbildning.
Du är trygg i att bidra i den operativa verksamheten, där du bygger förtroende genom ditt sätt att arbeta.
Har erfarenhet av att driva förändringsarbete och ta fram samt implementera arbetssätt inom arbetsmiljö och miljö
Har erfarenhet av kemikaliehantering
Tar ansvar, är flexibel och kan prioritera när arbetsuppgifterna är många
Är nyfiken på hur AI och digitala hjälpmedel kan stödja ett mer effektivt och verksamhetsnära arbetsmiljöarbete
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Har B-körkort - resor är en naturlig och frekvent del av tjänsten
Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Erik Nordgren, QHSE Manager
0702-247 013 erik.nordgren@zeppelin.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR_18037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
(org.nr 559209-9971)
194 43 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Jobbnummer
9937090