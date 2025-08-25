Är du vår nya Nätutvecklare?
2025-08-25
Vill du vara med och utveckla framtidens elnät - där teknik, hållbarhet och smarta lösningar möts? Hos oss får du möjligheten att påverka i en högaktuell bransch där det händer som mest!
För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - och det är här du kommer in. Som nätutvecklare hos oss får du vara med och driva utveckling, påverka strategiska beslut och bidra till ett mer hållbart samhälle. Du får både tänka stort och göra skillnad på riktigt. Följ med oss på Resan mot noll!
Din roll
Du omvandlar omvärldsförändringar och nya krav till konkreta lösningar i vår elnätsverksamhet. Du driver utvecklingsarbete i nätbolaget inom bland annat:
• Flexibilitet och smarta elnät
• Resan mot rollen som aktiv systemoperatör
• Marknadslösningar, prismodeller och ny teknik
• Anpassning till lagar och elnätsreglering
Du arbetar nära ditt team och kollegor i organisationen för att hitta de bästa lösningarna så att vi kan planera och utveckla elnätsinfrastrukturen smart och effektivt för framtidens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hålla koll på trender och nätverka inom nätplanering, utbyggnad och innovativa lösningar för att möta kundernas effektbehov och skapa möjligheter för kunderna att aktivt bidra i framtidens elnät
• Utreda och införa nya tekniska lösningar för en smartare planering och drift av elnätet
• Utreda och införa nya erbjudanden och avtal till kunder, exempelvis prismodeller och marknadslösningar
• Bedöma hur lösningar påverkar effektbehovet på kort och lång sikt
• Bidra i arbetet med vår nätutvecklingsplan
• Bidra i verksamhetens processarbete genom att ta fram tekniska riktlinjer i våra teknikgrupper
• Bidra till att verksamheten optimeras utifrån den ekonomiska intäktsregleringen
• Leda vårt förändringsarbete
Vi söker dig
Vi tror att du har en akademisk utbildning inom teknik- eller energiområdet, men ännu viktigare är din förmåga och vilja att snabbt sätta dig in i nya frågor. Har du erfarenhet av utvecklingsarbete inom energibranschen, och kunskap om områden som marknadslösningar, regelutveckling, avtal, prismodeller, ny teknik eller intäktsreglering, är det meriterande.
Vi söker dig som är nyfiken, framåtlutad och inte rädd för att ta initiativ. Du ser möjligheter där andra ser hinder och tar gärna på dig att driva idéer från tanke till genomförande. Du är en självständig problemlösare som också värdesätter kraften i ett engagerat team, där bollplank och samarbete leder till bättre lösningar.
Du trivs i gränslandet mellan teknik och ekonomi och förstår vikten av att skapa hållbara lösningar - både för verksamheten och för samhället. Du är flexibel och förändringsbenägen, och ser omställning som en möjlighet att utvecklas. Erfarenhet av projekt- och processarbete är meriterande.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta en vardag med variation, där du samarbetar med kollegor, branschaktörer och kunder. Vi värdesätter att du är analytisk, strukturerad och ansvarstagande, men också att du har förmågan att kommunicera dina idéer och lösningar på ett tydligt och inspirerande sätt.
I denna roll blir du en nyckelperson i en bransch under snabb förändring, där din nyfikenhet och ditt driv kommer att vara avgörande för att vi ska kunna optimera vår verksamhet - tekniskt, affärsmässigt och hållbart.
Det här är vi, dina kollegor
Enheten Utveckling består av fyra engagerade kollegor som tillsammans driver arbetet med att utveckla lösningar, avtal, tjänster och erbjudanden som ska möta kundernas behov och bidra till en effektivare användning och drift av elnätet. Enheten Utveckling tillhör avdelningen Nätutveckling och jobbar tätt tillsammans med enheten Planering för att utveckla strategier, riktlinjer och investeringar för framtidens elnät.
Avdelningen ansvarar för investeringsbudgeten så att vi möter kundernas behov av kapacitet i elnätet. Vi är ett team som delar kunskap, stöttar varandra och brinner för att hitta lösningar som gör skillnad - både för våra kunder och för samhället.
Vi söker nu en Nätutvecklare som med ny energi vill skapa en värld av möjligheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2025-08-25Övrig information
Är du redan anställd hos oss? Ansök via intranätet.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter här.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Ersättning
Mälarenergi AB
Kontakt
Avdelningschef, Elnät Nätutveckling
Kenny Granath Kenny.Granath@malarenergi.se 076-4951288
