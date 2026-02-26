Är du vår nya fastighetsskötare?

Schedevi Psykiatri AB / Fastighetsskötarjobb / Essunga
2026-02-26


Vill du ha ett varierande och självständigt arbete där du både arbetar praktiskt och är en viktig del av en trygg miljö för andra människor?
Nu söker vi en fastighetsskötare på 100 % med start så snart som möjligt till våra fastigheter i Schedevi väst.

Publiceringsdatum
2026-02-26

Om tjänsten
Du ansvarar för både yttre och inre skötsel av våra fastigheter. Arbetet planeras och leds tillsammans med fastighetsansvarig och innebär ett nära samarbete med kollegor i verksamheten.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av:

Sedvanliga vaktmästaruppgifter inom- och utomhus

Löpande underhåll och reparationer

Tillsyn och kontroll av vatten, värme, reningsverk och liknande anläggningar

Praktiskt arbete för att skapa en trygg, trivsam och välfungerande miljö

Vem är du?
För oss är det mycket viktigt att du:

Har god samarbetsförmåga

Har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot våra klienter på området

Förstår vikten av att bidra till en trygg och stabil miljö

Vi ser gärna att du har erfarenhet av fastighetsskötsel och/eller relevant utbildning. Hantverksutbildning är meriterande.
Tjänsten kräver B-körkort.

Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och ser vad som behöver göras. Samtidigt är du lyhörd och har lätt för att möta människor på ett respektfullt sätt.

Anställningsvillkor
Heltid 100 %

Tillsvidareanställning

Tillträde enligt överenskommelse, gärna snarast

Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Schedevi Psykiatri AB (org.nr 556247-5367)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Schedevi Väst

Kontakt
Karin Silva
0720585050

Jobbnummer
9765780

