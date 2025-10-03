Är du vår nya chef inom LSS-verksamheterna?
2025-10-03
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Just nu söker vi en engagerad enhetschef till LSS-verksamheten.
Är det dig vi letar efter?
Maria Engdahl, socialchef Lekebergs kommun
Lekeberg kommun söker en erfaren och kunnig enhetschef inom LSS. Du kommer att vara chef för daglig verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri, samt att tillsätta och följa upp beslutade LSS-insatser tillsammans med biståndsenheten. Hos oss får du möjligheten att vara en del av en organisation som präglas av delaktighet, påverkan och trygghet. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg arbetsplats för såväl våra invånare som våra medarbetare.
Som enhetschef inom social omsorg kommer du att ha en nyckelroll där du leder och utvecklar verksamheten inom funktionshinderområdet LSS, tillsammans med vår andra enhetschef inom LSS.
Dina ansvarsområden inkluderar att säkerställa att människors behov av stöd står i centrum, samt att arbeta för ett professionellt bemötande och förhållningssätt gentemot våra brukare.
Uppdraget omfattar ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö genom att leda, planera, utveckla, följa upp samt styra verksamheten kostnadseffektivt mot god kvalitet enligt vår politiska målsättning.
Vi söker dig som är trygg, erfaren och kunnig inom området, med förmåga att leda och motivera ditt team. Du bör ha goda referenser och vara väl insatt i regelverket kring LSS, daglig verksamhet och personlig assistans. Vi värdesätter också en god förmåga att kommunicera på ett tydligt och inkluderande sätt.
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning inom socialt arbete, psykologi eller liknande, som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• minst 3 års erfarenhet inom LSS, eller liknande verksamhet
• förmåga att arbeta strukturerat och ha ett gott ledarskap
• har kunskap om de lagar och regler som berör området samt kunskap om olika funktionsnedsättningar
• har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
• vana av att arbeta i verksamhetsspecifika system samt en god administrativ förmåga
• har körkort med B-behörighet och kan/får köra bil.
Vi ser det som meriterande om du har någon form av ledarutbildning och grundläggande kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljö. Det är även meriterande om du har kunskap om aktuella arbetsmetoder inom området.
Det är viktigt för oss att du är en engagerad ledare som vill bidra till verksamhetens och förvaltningens utvecklings- och förändringsarbete. Vi ser att du är en person som vill medverka till att skapa och vidareutveckla en kultur med värderingar såsom öppenhet, ömsesidigt förtroende och lagarbete, alltid med fokus på brukarna.
För att lyckas i rollen har du förmågan att vara tydlig, drivande och uthållig i ditt engagemang samt har ett konstruktivt sätt att hantera konflikter.
Inom Lekeberg kommun erbjuder vi en positiv arbetsmiljö där utveckling och framtidssatsningar präglar vår verksamhet. Genom att arbeta hos oss har du möjlighet att vara en del av en spännande resa mot nya utmaningar och möjligheter. Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om vår kommun och vad vi har att erbjuda. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1389805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Socialchef
Maria Engdahl maria.engdahl@lekeberg.se 0585-487 00 växel
9540432