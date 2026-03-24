Är du vår nästa kvalietsingenjör?
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Just nu finns samma behov mot olika verkstäder:
Rörverkstaden är en av de modernaste produktionsavsnitten i Tannefors, den är till stora delar nybyggd och är full av ny teknik. Här produceras rör i olika material till våra flygplan, från råvarulager till färdiga produkter förberedda för att på enklaste och effektivaste sätt monteras in i flygplanen.
Maskinverkstaden består av många verkstadssektioner och omfattar NC-bearbetning i form av fräsning och svarvning samt rengörings- och kontrollmetoder mm.
Beskriv i din ansökan vilken av värkstäderna som är mest intressant.
Vi söker nu två engagerade kollegor till vårt team, en till rollen i Rörverkstaden samt en till Maskinverkstaden. I rollen blir du kvalitetsrepresentant i det verkstadsnära stödteamet som jobbar tillsammans för att stötta och effektivisera produktionen på både kort och lång sikt. Rollen som kvalitetsingenjör innebär att i huvudsak driva avvikelsehanteringsärenden samt att delta i verkstadens tvärfunktionella och proaktiva förbättringsarbete. En viktig del i ditt arbete är att jobba med grundorsaksanalyser samt utföra stickprov och kvalitetsgranskningar för att se att arbetet utförs enligt underlag samt att den som utför arbetet har rätt kunskap och förutsättningar.
Vi jobbar med enkelhet och tydlighet vilket innebär dagliga forum där nya och pågående aktiviteter rapporteras och löses inom både kvalitéts- och produktionsorganisationen. Eftersom du är en mycket viktig person när någon behöver hjälp att lösa ett problem så är din placering på plats i Tannefors.
För att lyckas i rollen är det en fördel om du har ett verkstads- och tillverkningsintresse. Vi ser gärna att du har teoretiska kunskaper motsvarande gymnasieingenjör eller tidigare erfarenhet av produktion. Rollen innebär nära samarbete med olika funktioner för att lösa problem och driva kvalitetsärenden framåt, vilket kräver att du behöver ha förmåga att ta egna initiativ, lätt för att samarbeta, och att du har en serviceinriktad inställning.
Eftersom engelska används i både skriftlig och muntlig kommunikation, både i kundkontakter och inom våra processer, är det viktigt att du känner dig bekväm med språket.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9815283