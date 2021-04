Är du vår nästa B2B säljare? - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Kunden är verksam inom media, arbetar både digitalt och via print. De är ett av de ledande branschnischade företagen som sitter centralt på stureplan i centrala Stockholm. Tillsammans med ett sammansvetsat team jobbar ni aktivt med försäljningen av platsannonsering.Som person drivs du framåt och jobbar aktivt med målsättningar, både som ställs av din säljchef, teamet och individuellt. Du ska vara självmotiverad och tycka om att jobba hårt.Vidare trivs med ett strukturerat arbetssätt och gillar ordning och reda. Vi ser även att du är social och en lagspelare, även om rollen är individuell så har du ett team runt om dig och ni alla strävar tillsammans mot olika mål.2021-04-05Erfarenhet av uppsökande försäljning är meriterandeErfarenhet av uppsökande försäljning via telefon är meriterandeServiceerfarenhetFör kunds räkning söker vi nu en fartfylld innesäljare som vill jobba med B2B. Rollen innebär uppsökande försäljning via telefon mot företag. Du kommer att fånga kundens intresse och då presentera produktportföljen. Produkten är attraktiv, det vill säga att den hjälper ökar kundernas synlighet och då även försäljning.Vidare jobbar du aktivt med prospektering, arbetar för företaget med nya kunder och för en prognos över dag/vecka/månad. Du skriver även offerter/avtal och du rapporterar till din säljchef. Det innebär att det är en roll där det förväntas mycket av dig och du ska matcha det med din egna målsättning.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-19Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671516