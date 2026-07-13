Är du redo för nästa utmaning?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Tidaholm Visa alla säljarjobb i Tidaholm
2026-07-13
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På Exaltera Marketing söker vi nu fler säljare med utgångspunkt i Tidaholm.
Vi letar efter dig som vill ha ett jobb där du får träffa människor, utvecklas varje dag och vara en del av ett team som lyfter varandra. Erfarenhet är inte det viktigaste – det som gör skillnad är din inställning, ditt driv och viljan att lära dig.
Vad kommer du att göra?
Som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten på event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Du får en gedigen introduktion och löpande coachning, så att du känner dig trygg och har rätt förutsättningar att lyckas. Hos oss utvecklas du i takt med att du tar dig an nya utmaningar.
Du utgår från vårt kontor i Tidaholm och arbetar tillsammans med ett team där samarbete, energi och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Det här kan du förvänta dig
Garantilön tillsammans med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Praktisk introduktion och säljutbildning
Kontinuerlig coachning och stöd
Möjlighet att utvecklas och ta nästa steg inom företaget
En arbetsplats där engagemang och gemenskap står i centrum
Vi firar framgångar
Vi gillar att uppmärksamma bra prestationer. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi tror att du
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Tar ansvar och bidrar till en bra laganda
Vill vara en del av ett företag med höga ambitioner
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din motivation och vilja att utvecklas.
Skicka in din ansökan
Om du vill ha ett arbete där du får möjlighet att växa, bygga erfarenhet och påverka din egen inkomst är vi nyfikna på att lära känna dig.
Ansök redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Tidaholm. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
522 35 TIDAHOLM Jobbnummer
10001942