Är du min nya superassistent?
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-06-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Tjänst med hjärta, skratt och mening – varje dag!
Hej!
Jag är en glad, social och livfull 18-årig tjej som bor med min familj och våra djur i Hofors.
På vardagarna går jag på specialanpassat gymnasium i Sandviken – och nu letar jag efter dig som vill vara min trygga stjärna i skolan.
Det här är inte bara ett jobb.
Det är ett uppdrag fyllt av relation, energi och små magiska ögonblick.
Ditt uppdrag:
• Motivera mig i skolarbetet
• Stötta mig pedagogiskt
• Skapa struktur, trygghet och lugn
• Fira framsteg – stora som små
Efter skolan händer det grejer!
Jag älskar att sjunga och busa, åka till stallet, bada i badhuset och vara i rörelse.
Har du energi, humor och vågar bjuda på dig själv? Då kommer vi ha fantastiska dagar tillsammans!
Vem är du?
• Trygg och ansvarsfull
• Pedagogisk och lösningsfokuserad
• Lekfull men stabil
• Närvarande – på riktigt
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om en god kommunikation med brukaren och dess familj samt dokumentation så krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift och har hjärtat på rätt ställe.
Meriterande:
• Erfarenhet av epilepsi
• Kunskap inom tecken som stöd och bildstöd
• Körkort
• Utbildning som undersköterska
Vad du får tillbaka:
Ett arbete som betyder något.
Skratt. Närhet. Utveckling.
En arbetsplats fylld av värme och glädje.
Arbetstiderna är fördelade på dag- och kvällspass samt helger.
Känner du att det här är mer än ett jobb för dig?
Skicka din ansökan redan idag och ange referensnummer 221.
Vi längtar efter att hitta just dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
791 45 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Madeleine Lager madeleine@omtankenassistans.se 0706363311 Jobbnummer
9943236