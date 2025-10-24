Är du Lydiagårdens nya kock?
Lydiagården AB / Kockjobb / Höör Visa alla kockjobb i Höör
2025-10-24
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lydiagården AB i Höör
Är du vår nya kock/kökschef?
Du ska vara genuint intresserad av matlagning och av att ge våra deltagare på Lydiagården en härlig måltidsupplevelse som skapar minnen som de sedan tar med sig hem på sin fortsatta rehabiliteringsresa. Köket och matsalen är Lydiagårdens trygga plats och du har den ledande rollen.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av att vara kökschef
Tycker om möten med människor och värdesätter en god service
Ha en hög kompetensnivå
Du är flexibel och kreativ samt resultatinriktad
Du vill utveckla en meny som passar årstiden och du har god kännedom om näringsinnehåll och specialkost
Vi ser gärna att du är intresserad av bakning
Som person är du ödmjuk och glad, du är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete såväl vägleda de värdinnor som jobbar närmst dig. Du trivs att arbeta med förbättring och utveckling och du trivs i kökets ledarskapsroll
Vi erbjuder dig en utvecklande och rolig arbetsplats med kollegor som stannar kvar i verksamheten och som du kommer att vara stolt över att arbeta tillsammans med!
Arbetstid kl 8-17 vardagar och ev kan söndagar förekomma.
Tjänstgöringsgrad 100%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
0413-69250
E-post: emma.storjohan@lydiagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock/kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lydiagården AB
(org.nr 556931-6341), https://lydiagarden.se/
Långstorp 118 (visa karta
)
243 93 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Storjohann emma.storjohan@lydiagarden.se 041369250 Jobbnummer
9572045