Är det nu du tar steget i Svenljunga?

2026-04-20
Vi behöver bli fler brandmän i beredskap
Rekryteringsbehov har vi särskilt vid stationen i Svenljunga
Vad innebär arbetet?
Arbetet som brandman i beredskap innebär i huvudsak räddningsarbete i samband med olyckor. Det kan handla om olika typer av insatser så som att släcka bränder och ingripa vid trafikolyckor. Många upplever räddningstjänstuppdraget som ett positivt och intressant arbete, samtidigt som de gör en insats för sin ort.
Du har beredskapstjänstgöring och deltar regelbundet i övningar och materielvård
Du har ersättning enligt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap
Du ges betald grundutbildning och årliga hälsokontroller med konditionstestning
Hur fungerar det med beredskap?
Arbetet som brandman i beredskap har du vid sidan av ditt ordinarie arbete. Våra brandmän i beredskap arbetar till vardags inom alltifrån sjukvård och skola till hantverk, drift och underhåll. När du har beredskap bär du en sökare som larmar ut dig vid exempelvis ett automatlarm på en industri, en trafikolycka eller brand. För att hinna ut i tid krävs det att du inte bor eller arbetar för långt bort från brandstationen på orten.
I regel har vår personal beredskap var fjärde vecka, men det kan finnas möjlighet till en mer flexibel planering över månaden.
I filmerna på vår karrärsida presenterar sig tre av våra brandmän i beredskap, Mona, Oskar & Louise, lite närmare. Hör de berätta om arbetet inom räddningstjänsten.
Vi utbildar dig!
Alla nyanställda får genomgå introduktions- och rökdykarutbildning. Du behöver inte ha någon tidigare utbildning eller erfarenhet av räddningsarbete. Du får betalt för den tid du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar liksom beredskapsersättning.
Om du är osäker på om arbetet passar dig kan du få möjlighet att under en kortare period testa på arbetet genom en praktiktjänstgöring. Ta då kontakt med stationen, praktikperioder påbörjas 1 april och 1 september.
Passar du för jobbet?
Vi söker dig som är fullt frisk och har god kondition och är simkunnig.
Du ska ha fyllt 18 år och är en trygg person som vill hjälpa andra.
Du behöver bo och/eller arbeta nära aktuell brandstation.
(Du ska kunna ta dig till stationen på 5-8 minuter beroende på station)
Du behöver ha minst B-körkort.
Vara villig att ta C-körkort om behov uppstår.
Du behöver även ha din arbetsgivares medgivande att rycka ut vid larm.
Du ska kunna tillträda snarast efter överenskommelse.
Personlig lämplighet avgörs genom anställningstester, intervju och läkarundersökning.
Moment inför anställning
För att få anställning som brandman i beredskap är det tre moment som ska genomföras och godkännas.
1. Arbetsprov på rullmatta
Rullbandstestet är en bedömning av den fysiska arbetsförmågan och utförs iklädd full larmbeklädnad, en vikt motsvarande cirka 20 kilo på ryggen, på ett rullband i åtta graders motlut under sex minuter. Din ålder avgör i vilken hastighet du utför testet. Det varierar från 5,6 km/h till 4,5 km/h.
Rullbandstester kommer att genomföras 21-22 maj
2. Anställningstest
Under en heldag kommer de personer som fått godkänt och gått vidare från arbetsprovet att få genomföra fem olika testmoment;
Simtester
Höjdprov, klättra på utskjutsstege iförd taksäkringsutrustning
Momentbana, iförd komplett rökdykarutrustning
Gasolhuset, arbetsprov vid försämrad sikt
Tekniktest
Intervju
De flesta moment genomförs under tidtagning. Se därför till att göra så bra ifrån dig som möjligt.
Titta närmare på och läs mer om våra anställningstester i filmen på vår karriärsida under arbeta hos oss, anställningstester RIB
Anställningstesterna kommer att genomföras 5 juni.
3. Hälsokontroll
Hälsokontrollen utförs av vår företagshälsovård och innefattar en allmän hälsokontroll, provtagning avseende alkohol och droger samt arbets- och vilo-EKG. Undersökningen tar cirka 1,5 timma.
Hälsoundersökningen planeras till 10 juni
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast 10 maj. Arbetsprov på rullmatta samt tester inkl. intervju genomförs när ansökningstiden gått ut (se datum ovan). Vi bekostar inte tiden för rullbandstest, testdag & läkarundersökning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-0810), http://serf.se
Nya Boråsvägen 2 (visa karta
)
512 53 SVENLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stationsansvarig
Larry Norrström larry.norrstrom@serf.se 070-534 37 41
9864982