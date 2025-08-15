Applikationsutvecklare

NDP IT AB / Datajobb / Stockholm
Vi söker nu en erfaren och engagerad applikationsutvecklare som trivs i samarbetsorienterade team. Du kommer att arbeta med applikationsutveckling av nya funktioner, tillsammans med ett team på upp till 5 utvecklare. Arbetet sker på plats i Stockholm, men det finns möjlighet till arbete hemifrån.

Erfarenhet av applikationsutveckling i ADA
Erfarenhet av back-endutveckling
God samarbetsförmåga och vana vid att arbeta i team
Flytande i svenska i tal och skrift
Enbart svenskt medborgarskap

Befattningen kräver att du godkänns enligt kundens krav och har enbart ett svenskt medborgarskap.

Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Applikationsutvecklare".

Detta är ett heltidsjobb.

NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
111 22  STOCKHOLM

9461237

