Applikationsspecialist UBW
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-01-12
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du vår nya applikationsspecialist?
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Finansavdelningen. Vi ansvarar för både det stöd och expertkunnande som skapar förutsättningar för att Svenska kraftnät ska kunna uppfylla sitt uppdrag och nå sina mål. Inom avdelning Finans ingår funktionerna som arbetar med styrning, uppföljning, samordning, redovisning, verksamhetsutveckling och stöd.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som applikationsspecialist blir du, tillsammans med förvaltningsgruppen för Unit4 ERP, en nyckelspelare i systemförvaltningen och utvecklingen av ekonomisystemet Unit4 ERP. Ditt huvudsakliga fokus kommer vara att stötta ekonomiprocesserna och inköpsprocessen.
Vi arbetar idag enligt förvaltningsmodellen PM3 och du kommer arbeta nära verksamhetssidan och användarna av systemet, där du tar emot användarnas behov, översätter dem till krav och realiserar dem i ekonomisystemet. Ett ändamålsenligt ekonomisystem som möter organisationens och användarnas behov är avgörande för verkets ekonomiska styrning och uppföljning. Du kommer ha ett stort eget ansvar för förvaltning och utveckling av Unit4 ERP.
Du deltar i planeringen och driver utvecklingsarbetet tillsammans med förvaltningsgruppen och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare kommer du också delta i interna verksamhetsprojekt där beroenden till Unit4 ERP finns.
Då Unit4 ERP stödjer hela organisationen kommer du ha många kontaktytor mot andra avdelningar inom Svenska kraftnät. I din roll ingår att följa upp kvalitet och användning av levererade lösningar, både från den interna IT-avdelningen och externa leverantörer. Du kommer ha en tät dialog och samarbete med dessa parter gällande i operativa frågor.
Tjänsten är placerad på enheten Finans Redovisning som ansvarar för den legala redovisningen och rapporteringen, de ekonomi-administrativa processerna samt har systemansvar för ett antal system som stöttar verksamheten.
Enheten är under tillväxt och består idag av 22 medarbetare och en enhetschef.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Som person har du har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete. Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang. Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att driva det i mål.
Du är trygg i ditt sätt att arbeta och bidrar med ett långsiktigt perspektiv i en snabbt föränderlig miljö. Sist men inte minst är du lyhörd och söker gemensamma lösningar.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Akademisk examen såsom civilekonom med IT-kunskaper, examen inom IT med ekonomisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.
Vidare har du:
• God förståelse för ekonomiprocesser och hur de kan omsättas och realiseras i systemprocesser.
• Minst fem års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
• Minst fem års erfarenhet som applikationsspecialist varav 2 år i Unit4 ERP.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Minst 5 år som applikationsspecialist i Unit4 ERP.
• Erfarenhet av att arbeta med molnbaserade ekonomisystem.
• Erfarenhet av att leda eller delta i projekt.
• Erfarenhet av utveckling eller arbete med SQL-programmering eller motsvarande kod.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Distansarbete upp till 50% om arbetet så tillåter.
• Resor förekommer inte i denna tjänst.
• Sista dag att ansöka är 30 januari 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• För slutkandidater kan det ev. genomföras personlighetstest.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef Karin Lexmon, tel. 010-475 84 37.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Normala villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9677412