Applikationsspecialist/Microsoftspecialist - Umeå universitet - Supportteknikerjobb i Umeå

Umeå universitet / Supportteknikerjobb / Umeå2021-06-29Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 - en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss.Att vara en del av ITSVi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med några av de främsta profilerna inom IT i Umeå bidra till ett hållbart samhälle och bygga teknik för morgondagens studenter och banbrytande forskning.Låter det som någonting för dig eller vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för mer information.Just nu söker vi dig som är eller vill arbeta som:Applikationsspecialist/MicrosoftspecialistI rollen som Microsoftspecialist arbetar du med införande och förvaltning av våra tjänster och produkter. En del av rollen innebär att du ansvarar för att tillsammans med ditt team hjälpa vår verksamhet att hitta rätt lösningar. Du kommer att agera rådgivare men även vara med och implementera lösningarna. Som Microsoftspecialist på ITS arbetar du inom flera områden eller koncentrerat inom ett specialistområde.Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller våra IT-lösningar och för oss är din inställning viktig. Du motiveras av att hjälpa, stötta och sprida kunskap inom teamet och arbeta tillsammans med kompetenta kollegor för att leverera bra lösningar. Vi arbetar med fokus inom On-prem-lösningar, Azure, AWS, Office 365 och har du erfarenhet inom informationssäkerhet och applikationsstöd är det meriterande.Om dig & kvalifikationerDu har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig.Varje roll hos oss på ITS förutsätter att du är rätt person på rätt plats och att du uppfyller de krav som ställs på respektive roll. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar och vill vara en del av vår fortsatta utvecklingsresa. Vi strävar efter en optimal mix av kunskaper och erfarenheter i våra team och tar stor hänsyn till det i våra rekryteringar.Vår omvärld och teknik utvecklas ständigt och vi ser det som en självklarhet att du håller dig á jour med den tekniska utvecklingen. För att trivas hos oss på ITS kommunicerar du obehindrat i tal och skrift på engelska och svenska.Vi tror att du är en driven, affärsmässig och resultatinriktad person som vill arbeta i team för att uppnå bra resultat. Vidare är du kommunikativ, flexibel, engagerad, strukturerad och samvetsgrann. Du kan arbeta bra självständigt såväl som i grupp.Eftersom vi är varma anhängare av de agila principerna ser vi det som meriterande ifall du har erfarenhet av ett agilt arbetssätt. Det är avgörande att du som person stimuleras av att samarbeta tätt med andra, har lätt att kommunicera och att du har en hjälpsam attityd. Du tar eget ansvar och initiativ samt har förmåga att prioritera.2021-06-29Välkommen med din ansökan snarast möjligt, dock senast 2021-08-08.Läs mer om ITS på www.its.umu.se eller ta kontakt med oss för att få veta mer om hur det är att vara en del av ITS.Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-15 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08Umeå Universitet5836963