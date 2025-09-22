Applikationselektriker
Som applikationselektriker ser du till att de elsystem som installerats fungerar som de ska. Du arbetar med att kontrollera och verifiera utrustning, felsöka och åtgärda vid behov samt säkerställa att systemen uppfyller krav på funktion, kvalitet och säkerhet.
Om rollen
Vi söker en lösningsorienterad applikationselektriker till vår produktion av stridsbåtar i Docksta. I denna roll ansvarar du för att våra system fungerar som de ska när installationen är färdig. Du är länken mellan installation och driftsatt båt. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som applikationselektriker blir du den som ser till att våra elsystem fungerar som de ska när installationen är färdig. Du arbetar nära produktionen med att verifiera utrustning, lösa problem och bidra med din tekniska kompetens. I rollen ingår att du:
felsöker och åtgärdar vid behov
säkerställer att elsystem uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalitet och säkerhet
stöttar installationselektriker och övriga kollegor med expertkunskapProfil
Vi söker dig som är utbildad elektriker eller har motsvarande erfarenhet. För den här rollen är det viktigt att du redan har arbetat med testning, felsökning och verifiering av elsystem. Har du dessutom bakgrund från marin, fordons- eller annan avancerad teknisk miljö är det meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
arbetar analytiskt och strukturerat
har känsla för både helhet och detaljer
Om Dockstavarvet
Dockstavarvet har utvecklat och byggt båtar i över 100 år och är idag en systemleverantör inom Saab-koncernen. Vi är en del av framtidens marina lösningar, med kunder i både Sverige och internationellt.
Läs mer om oss här https://www.saab.com/sv/markets/sweden/en-del-av/en-del-av-hoga-kusten.
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag . Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD på OnePartnerGroup på 0660-689 602. Efter att du skickat in din ansökan får du ett sms och ett mejl från vår digitala kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk till några urvalsfrågor kopplade till tjänsten.
