APL- samordnare
Edukatus Alliance AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands Väsby
2025-08-19
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Upplands Väsby
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
På Yrkesgymnasiet Väsby erbjuder vi elever chansen att lära sig ett yrke från grunden genom praktiskt arbete och gymnasial lärlingsutbildning.
Med över hälften av utbildningstiden på arbetsplatser får eleverna en solid grund och konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Vi söker nu en APL-samordnare som är engagerad i nätverkande och samarbete med näringslivet.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att samordna och kvalitetssäkra elevernas APL-platser. Hitta lämpliga platser och ha löpande kontakt med företagen. Samarbeta med yrkeslärare och elever för en smidig praktikprocess.Kvalifikationer
Vi söker dig som erfarenhet av att arbeta med företag och nätverkande. Är social och driven. Har god organisationsförmåga. Har ett intresse för yrkesutbildningar.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Semestertjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Yrkesgymnasiet, Väsby Kontakt
alexanthra Lo Martire 070-7301966 Jobbnummer
9466152