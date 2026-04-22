Ansvarstagande målare
2026-04-22
Addés Måleri AB söker nu en noggrann och ansvarstagande målare till vårt team i Kumla!
Vi är ett väletablerat företag som arbetar med både privatpersoner och företag. Hos oss står kvalitet, kundnöjdhet och yrkesstolthet i fokus. Vi växer och behöver därför förstärka med ytterligare en skicklig målare.
Som målare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppdrag såsom invändig och utvändig målning, tapetsering samt underarbete som spackling och slipning. Arbetet sker både självständigt och i team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av måleriarbete (meriterande men inget krav)
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god samarbetsförmåga
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett tryggt och stabilt arbete i ett växande företag
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till utveckling inom yrketÖvrig information
Arbetsplatsen är belägen i Kumla, men arbete kan förekomma på olika orter i närområdet och även runt om i Sverige.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: andre@addesmaleri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökning målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addés Måleri AB
(org.nr 559311-7517) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
André Gustafsson andre@addesmaleri.se 0705122070 Jobbnummer
